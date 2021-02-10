Для сохранения трассы в окрестностях Демино ограничат движение снегоходов

10.02.2021, 17:21, Новости

Теги: Дёмино, Спорт, Транспорт

Рыбинск готовится принять XIV международный Ростех Деминский лыжный марафон Worldloppet – 2021.

Старты состоятся 6 и 7 марта в Центре лыжного спорта «Демино» (Региональном центре по лыжным гонкам и биатлону в Демино). Чтобы сохранить подготовленную на 90% трассу марафона, с 15 февраля вводятся ограничения для передвижения снегоходов на территории проведения гонки.

Подготовка лыжных трасс к марафону начинается сразу после завершения очередной гонки. Летом и осенью выравнивают рельеф, обрезают кустарник, косят траву. В тех местах, куда не подъехать спецтехники, работы выполняют вручную. С появлением первого снега начинается формирование снежной подушки. В этом году благодаря снежной зиме и затяжным морозам трасса близка к идеальному состоянию.

– Существует очень серьезная проблема с передвижением по готовой трассе снегоходной техники. Гусеницы на полном ходу портят снежную подушку гораздо сильнее, чем колеса машины. Кроме того, движение техники по трассе, пересечение её угрожает безопасности лыжников. Предотвращать подобные нарушения до и непосредственно в дни гонок будут сотрудники полиции, – рассказал директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Уже подготовлены таблички, предупреждающие о запрете выезда на трассу снегоходной техники. Их расставят в местах наиболее вероятного выезда. Рейды на местности начнутся с 15 февраля.

– У Рыбинска есть многолетний опыт проведения соревнований, и взаимодействие с полицией в этом направлении выстроено. С 15 февраля сотрудники полиции на снегоходах будут патрулировать трассу, чтобы проводить разъяснительную работу среди возможных нарушителей запрета и непосредственно пресекать нарушения, – подчеркнул начальник отдела по профилактике правонарушений администрации города Рыбинска Алексей Андреев.

При этом Андреев отметил, что сознательных водителей снегоходов с каждым годом становится больше. И в этом большая заслуга профилактической работы, которую проводят сотрудники полиции.

Пресс-служба администрации города Рыбинска