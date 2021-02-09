18 млн рублей получит Рыбинск по нацпроекту «Культура»

09.02.2021, 17:29, Новости

Теги: Бюджет, Культура

В 2021 году Рыбинск примет участие в реализации национального проекта «Культура».

Выделенный объем финансирования из федерального бюджета будет направлен на модернизацию учреждений культуры, обновление материальной базы и цифровизацию культурного пространства. О том, какие объекты рыбинской культуры ждут преобразований, рассказала начальник управления культуры Марина Воронина.

Национальный проект «Культура» включает в себя три направления: культурная среда, цифровая культура и творческие люди. В этом году Рыбинск подключился к нацпроекту по двум направлениям.

– Мы стараемся привлекать средства вышестоящих бюджетов для развития городской сферы культуры. И нацпроект как раз такую возможность предоставляет. Мы направили заявки, участвовали в конкурсном отборе, теперь готовы выполнять работы в 2021 году, намечаем перспективы на будущее, – подчеркнула Марина Воронина, начальник управления культуры города Рыбинска.

12 миллионов рублей будет направлено на модернизацию детских школ искусств по направлению «Культурная среда». На эти средства будут проведены ремонты в зданиях детских музыкальных школ №5, 6 и 7. Школы № 3 и 7 получат музыкальные инструменты: новые рояли, гитары, скрипки, баян, флейту, саксофон и т.д. И если ремонты будут проводиться в летнее время, когда учреждения дополнительного образования культуры на каникулах, то поставки инструментов ожидаются в самое ближайшее время.

По направлению «Цифровая культура» ждет преобразований Общественно-культурный центр. 5 миллионов 700 тысяч рублей пойдут на создание виртуального концертного зала. Акустическая система и большой экран создадут у зрителей эффект присутствия в лучших концертных и театральных залах страны.

В перспективе ждут перемены и библиотечную систему Рыбинска. В филиале, расположенном по адресу: ул. Моторостроителей, 11, планируется создать модельную библиотеку. Не просто читательский абонемент, а современную, интерактивную площадку, ориентированную, прежде всего, на молодых посетителей. Мебель, технические средства, мультимедийное оборудование предполагается закупить на федеральные средства в 2022 году. В настоящее время ведутся подготовительные работы для участие в конкурсном отборе, разработан дизайн-проект создания модельной библиотеки, разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений.