Опоздаем, но сдадим
 

Опоздаем, но сдадим

05.02.2021, 12:47, Новости
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Работы по берегоукреплению в Казанском конце компания «ЕКС» рассчитывает завершить до начала марта, то есть, с опозданием почти в три месяца.

Напомним, осенью прошлого года администрация Рыбинска расторгла контракт с предыдущим подрядчиком, «по причине изменения проекта» и заключила новый – со скандально известным «королем госзаказов» группой компаний «ЕКС» (была единственным участником торгов).

Первоначальный контракт был заключен с ООО «Управляющая компания «Авторейс». Стоимость работ оценили 193,3 млн рублей, заплатили – 153,8 миллиона.

Оставшийся объем работ ГК «ЕКС» (с учетом внесенных изменений в ПСД) взялась выполнить за 34,3 млн рублей в срок до 20 декабря 2020 года.

По данным «Единой информационной системы по контролю за госзакупками» за выполненный объем работ ЕКС уже заплатили 27,8 миллиона.

Отметим, ГК «ЕКС» стала также победителем конкурса на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт рыбинского моста за 136,7 млн рублей.

Кроме победителя в торгах участвовали АО «Институт «Гипростроймост – Санкт-Петербург» (150,4 млн) и ООО «Мост» (114 млн).

Напомним, работы по берегоукреплению ведутся в рамках соглашения Федерального агентства водных ресурсов и правительства Ярославской области. Стоимость проекта (первый этап), включая строительный и авторский надзор и с учетом корректировки документации – более 190 млн рублей.



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