На Стрелке возобновилось строительство берегоукрепления. Подрядчик – АО «Группа компаний «ЕКС»

05.11.2020, 15:52, Новости

Теги: Бюджет, Волга, Строительство

В Рыбинске заключен новый контракт на работы по берегоукреплению в Казанском микрорайоне.

На объект вышла другая подрядная организация, которой предстоит реализовать измененный проект с учетом предложений членов Градостроительного Совета и ВООПИиК.

Продолжать строительство берегоукрепления на Стрелке будет АО «Группа компаний «ЕКС». Фирма имеет опыт проведения подобных работ, отметили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее работы выполняло ООО «Управляющая компания «Авторейс», но контракт с ней был расторгнут. Стоимость оставшихся работ оценили в 34,3 млн рублей.

Единственным участником аукциона была АО «Группа компаний «ЕКС», в последнее время ставшая весьма известной, благодаря расследованию «Проекта» «Кадетские братство» о связях ЕКС с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и председателем правительства региона Дмитрием Степаненко.

Отметим, из открытых источников известно, что уставный капитал общества составляет 7,4 млн рублей. Среднесписочная численность сотрудников – 676 человек. Доход за 2019 год – 33,4 млрд рублей. То есть, 49,4 миллиона на одного сотрудника.

ЕКС участвовала в 557 закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ в качестве поставщика (подрядчика) на общую сумму 96,4 млрд рублей.

Новый подрядчик должен выполнить «комплекс работ по организации строительства объекта капитального строительства: «Берегоукрепление правого берега р. Волга Ярославская область, г. Рыбинск, участок от ул. Ср. Казанская до устья р. Черемуха в г. Рыбинск (1 этап – берегоукрепление)», в том числе: строительство берегоукрепительного сооружения; вертикальная планировка; утилизация строительного мусора, спиленных деревьев и грунта.

По условиям контракта все работы ЕКС должна завершить к 20 декабря этого года.

Сегодня представители подрядной организации встретились с членами ВООПИиК.

– Когда мы встречались с главой, он нам подробно рассказал историю этого места, сказал, что есть общественность, к мнению которой необходимо прислушиваться. Благодаря ему мы сегодня и встретились и впредь намерены реализовать проект с вами, – сказал заместитель генерального директора АО «Группа компаний «ЕКС» Виталий Данилов.

На встрече подрядчик подробно рассказал о тех работах, которые предусмотрены контрактом.

– Сейчас работает геодезист, который производит все обмеры. С понедельника планируем начать отсыпку для организации временной дороги для прохождения техники. Далее приступим к основным работам – это погружение буронабивных свай, срубка шпунта до проектных отметок, дренажная призма и оголовок – бетонный парапет. В конечном счете, мы получим законченное гидротехническое сооружение и сформированную территорию для второго этапа, – добавил Виталий Данилов.

Также контракт предусматривает приведение в порядок двух «екатерининских» лестниц и очистку склона от грунта до каменной кладки.

– У нас эта работа началась в прошлом году. И хорошо, что она продолжается. Большая благодарность администрации, главе. Это нормальный деловой разговор. Было бы полезно сделать такие встречи регулярными, как это было во время реконструкции мостика в Карякинском саду, – подчеркнул член Совета ВООПИиК Николай Лосев.

– Мы второй год сотрудничаем с ВООПИиК по этому объекту. Это приносит определенные позитивные плоды. За это время основные моменты конфликтной ситуации урегулированы. Сейчас мы приступаем к реализации проекта, в котором учтены все их предложения, – отметил начальник управления строительства Георгий Киреев.