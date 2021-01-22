В Демино завершилась спринтерская гонка по биатлону

22.01.2021, 17:03, Новости

Теги: Дёмино, Спорт, Транспорт

В Демино продолжаются всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров.

Спринтерская гонка среди юниорок завершилась победой Валерии Чекаловой из Мурманска. Ее результат – 25минут 28 секунд без штрафных кругов.

На старт гонки вышли 60 спортсменок. На спринтерской дистанции в случае промаха на огневом рубеже спортсмен отправляется на штрафной круг.

Деминская трасса принесла победу мурманчанке Валерии Чекаловой (25:28). Второй результат у Илоны Знаковой из Ижевска. С одним штрафным кругом она уступила лидеру гонки 14,3 секунды. С результатом 25 минут 57 секунд и одним промахом на огневом рубеже финишировала Амина Иванова, представляющая смоленскую школу биатлона. Ее результат принес ей третье место.

Программа соревнований продолжится в выходные. 23 января – спринтерская гонка юношей, начало в 11:30. 24 января – две смешанные эстафеты, начало в 11.00 и 13.00.

Любителей зимних видов спорта приглашают в Демино поболеть за спортсменов. Приехать в Демино можно на личном автотранспорте (работает верхняя парковка). Также организованы специальные рейсы «Рыбинск-Демино» с отправлением от ж/д вокзала. 23 января отправление в 10:00 и 10:05, обратно в 13:15. 24 января отправление в 9:30 и 9:35, обратно в 15:15.

Пресс-служба администрации города Рыбинска