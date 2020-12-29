Вниманию жителей и гостей Рыбинска!

29.12.2020, 9:11, Объявления

Теги: Выходные, Праздник, Транспорт

В новогодние выходные с 31 декабря 2020 года до 10 января 2021 года работа городских маршрутов общественного транспорта будет организована следующим образом:

31 декабря 2020 года:

Автобусные маршруты:

– № 1. Последний рейс от ПАТП в 21:45, от Буксирной ул. в 22:32;

– № 12. Последний рейс от ПАТП в 22:10, от «Призмы» в 22:38;

– № 16э. Последний рейс от Ж/д вокзала в 21:30, от «ГЭС-14» в 22:22.

– № 15 работает по расписанию выходного дня;

– остальные маршруты работают в обычном режиме по расписанию выходного дня.

Троллейбусные маршруты:

– № 1. Последний рейс от ул. Расторгуева в 19:59, от ул. Куйбышева в 20:37;

– № 4. Последний рейс от ул. Расторгуева в 19:14, от ул. Блюхера в 19:42;

– № 5. Последний рейс от Троллейбусного парка в 19:43, от ул. Куйбышева в 20:27;

– № 6. Последний рейс от Троллейбусного парка в 19:56, от «Призмы» в 20:37.

1 января 2021 года:

Автобусные маршруты:

– № 1. Начало работы и окончание работы маршрута без изменений. Интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 35 минут;

– № 3. Первый рейс от Ж/д вокзала в 7:10, от больницы № 4 в 7:00. (Интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 35 минут);

– № 5. Отправление от ж/д вокзала: 9:50; 11:10; 14:25; 15:50; 17:15; 19:20; отправление от ГЭС-14: 10:30; 11:45; 15:05; 16:30; 17:55; 20:00

– № 6. Первый рейс от ПАТП в 10:15, от Скомороховой горы в 11:00;

– № 8. Первый рейс от Соборной пл. в 6:02. (С 6:02 до 12:38 интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 36 минут);

– № 10. Первый рейс от троллейбусного парка в 8:40, от Призмы в 8:40.

– № 11. Первый рейс от Соборной площади в 5:38. Интервал движения – 36 минут;

– № 12. Первый рейс от ПАТП в 5:00, от Призмы в 5:58. (С 5:00 до 7:23 увеличение интервала до 30:35 минут);

– № 14. Первый рейс от больницы № 4 в 7:10, от ГЭС-14 в 7:10;

– № 19. Первый рейс от Соборной площади в 7:43;

– № 2, 7, 9, 18, 29 – отменяются;

– остальные маршруты работают в обычном режиме по расписанию выходного дня.

Троллейбусные маршруты:

– № 1. Первый рейс от ул. Расторгуева в 6:39, от ул. Куйбышева в 7:18;

– № 4. Первый рейс от ул. Расторгуева в 6:42, от ул. Блюхера в 7:15;

– № 5. Первый рейс от Троллейбусного парка в 6:37, от ул. Куйбышева в 7:21;

– № 6. Первый рейс от Троллейбусного парка в 6:49, от «Призмы» в 7:31.

С 2 по 10 января 2021 года:

– маршрут № 15 работает 6, 7, 9, 10 января 2021;

Остальные автобусные и троллейбусные маршруты работают по расписанию выходного дня.