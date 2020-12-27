Мэр Рыбинска о выборах и депутатах + мнение эксперта

27.12.2020, 12:34, Эксклюзив

Теги: Выборы, Общество, Политика, Сарказм, Суд

Мэр города:

Если будут прямые выборы — буду участвовать! А они будут! Меня лично президент об этом заверил! С удовольствием хочу отметить, что Рыбинск сохранил выборы начальника путем прямого народного голосования ради эксперимента (в оригинале экскремента – ryb.ru). Программа? Надо продолжать ту работу, которая уже начата. И конечно, программа у меня есть, даже две – это закон и порядок. Да, смотрите решения суда.

Те скандалисты, которые сидят в совете депутатов и пи…т в соцсетях, как раз ни о чем не спрашивают — я не получаю от них конструктивных писем, в которых была бы высказана забота о территориях их избирательных участков. Ну а вы что думали, зря я их в «черный список» добавил?! Их выбрали 5-6 тысяч горожан. Что они сделали для них? Да ничего! А почему бы там не поработать, не сделать что-то конкретное? Например, пойти и заменить ливневку. Это же нужно всем! Даже мне. Но я готов разговаривать с каждым, кто готов к открытому и конструктивному диалогу (дальше вообще нецензурно – ryb.ru).

Мнение эксперта:

В том, что мэр будет баллотироваться на второй срок, сомнений нет. Во всяком случае, с высоты (а она прямо-таки космическая, как и ваш мэр) сегодняшнего дня. В пользу этого свидетельствует и открытая поддержка ряда известных лиц (прежде всего, Валентины Терешковой и Юнус-бека Евкурова), администрации президента (да и самого президента) и крупных промышленных предприятий (НПО «Сатурн», ОДК «Венера», АО «Меркурий»).

Знающие люди говорят, что у мэра месть своя «крыша» в администрации президента. А такой поддержкой обладает далеко не каждый губернатор. И она действительно есть! Открою вам секрет. Он каждый месяц туда заносит деньги на ее ремонт! Пусть и не капитальный. Но она все же не течет!

И давайте не будем забывать и ещё один важнейший фактор – выборы мэра Рыбинска пройдут в единый день голосования и будут совмещены с кампанией в государственную дуру.

Так что мэру Рыбинска придётся отработать не только за себя, но и за того парня. И поспособствовать прохождению «правильного» едросовского кандидата по 195-му избирательному округу, значительная часть избирателей которого — жители второго по величине города ярославского региона. Ясно, что эта задача для федерации представляется куда более важной. Чем выборы какого-то мэра или губернатора. И для её решения придётся попотеть.

– Но если мэр справится, то не только укрепит свой статус, но и улучшит свое личное материальное положение. Ведь в случае «нужного» развития событий для Рыбинска наверняка подкинут деньжат. А уж освоить их местные власти умеют! – подчеркнул эксперт из клуба социопатов.