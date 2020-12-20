Вспомни Дзюбу на светофоре

20.12.2020, 10:26, Эксклюзив

Теги: Общество, Сарказм, Транспорт

Новый «умный» светофор у ПАТП-1 вызвал непонимание у рыбинских водителей. Автомобилисты начали массово жаловаться в соцсетях на пробки и долгое ожидание «зеленого» сигнала.

Ryb.ru поговорил с разработчиком схемы движения в Рыбинске – АО «СтопПроект»:

– «Умный» светофор, не значит, что он умный – его цель заставить задуматься участников движения, о том, что не всегда надо спешить. Даже на работу и учебу.

Когда вы стоите на «красный» сигнал, у вас есть время задуматься – позвонить родителям. Или, как наш великий футболист Артем Дзюба, позвонить своей девушке (в клинических случаях жене – ryb.ru).

Каждая остановка дает водителю шанс вспомнить о своей жизни не только на колесах и, например, почитать книгу. А студент или школьник может за это время подготовится к урокам.

Вы даже не представляете, но наша инновационная разработка а Москве, в свое время, привела к развитию новой технологической и культурологической индустрии – «аудиокнига» с собой.

Впрочем, по информации ryb.ru, с такой точкой зрения согласны не все. Например, в РЦП считают, что паузы недостаточно велики.

– «Отче наш» конечно вы успеете за две минуты прочитать, но вот исповедаться вам уже не удастся, – пояснил представитель местного синода.

В связи с этим, первосвященники выступили с инициативой – увеличить время «застоя» с 2 до 14 минут. За это время все желающие смогут не только рассказать о том, что у них наболело, но и приобрести последние издания Kama Sutra.

Впрочем, в мэрии Рыбинска отказались комментировать ситуацию, однако проверенный источник сообщил, что чиновники на это не пойдут, так как от этого зависит пассажиропоток.

– Сотрудники ПАТП и троллейбусного парка с пониманием относятся к таким инициативам, но частные перевозчики категорически против, – рассказал чиновник. – У них, главное деньги, а не духовное развитие человека – отвез, бабла срубил, и в баню…

– Мне нравится, когда мой парень утром звонит по Ватсаппу – во всяком случае, я уверена он меня еще не забыл и даже записал мой номер, – рассказала Александра Васильева (+79621540323) на условиях анонимности. – Но меня смущает – а вдруг какая-нибудь водительница увидит и прельстится?