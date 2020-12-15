Более 750 работ прислали рыбинцы на конкурс карнавальных масок

15.12.2020, 15:09, Новости

Теги: Конкурс, Праздник

В Рыбинске завершили прием заявок на участие в онлайн-конкурсе карнавальных масок.

За полтора месяца горожане прислали 772 творческие работы. Итоги конкурса «Новогодний маскарад» будут объявлены к 19 декабря, к Дню НаШествия Дедов Морозов.

Конкурс карнавальных масок «Новогодний маскарад» стартовал 29 октября. За полтора месяца на конкурс поступило 772 творческие работы. Это маски, изготовленные индивидуальными мастерами, творческие работы от семей, а также маски, изготовленные детьми на творческих занятиях в учреждениях образования.

Техника изготовления и уровень сложности самые разные. Есть маски, вырезанные из бумаги, есть плетеные на коклюшках, связанные крючком, сделанные в технике папье-маше. В элементах декора использованы бусины и стразы, мишура, цветные краски, цветы из фоамирана, перья, кружева, ленты. Много масок с изображением символа наступающего года – быка.

– Маски очень разные: от самых простых в изготовлении, просто из картона, до очень сложных по технике и материалам. Жюри будет очень сложно выбрать, но такое количество откликов очень приятно, – рассказала Снежана Евсеева, ведущий специалист отдела потребительского рынка товаров и услуг администрации города Рыбинска. – В составе жюри представители творческих профессий – художники, модельеры, дизайнеры и другие.

Жюри предстоит отобрать лучшие работы по ряду критериев, в числе которых разнообразие используемых материалов, техника изготовления с учетом возрастной группы и индивидуального подхода.

Желающие могут поддержать понравившуюся работу с помощью родственников и друзей, отметив понравившиеся фотографии масок «лайками». Количество положительных отметок под фото также будет учитываться жюри при оценке работы по общим критериям.

Каждый участник конкурса получит электронный диплом участника. Лучшие работы по изготовлению маски будут размещены в официальном паблике отдела потребительского рынка товаров и услуг в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club197014916.

Пресс-служба администрации города Рыбинска