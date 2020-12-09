Рыбинские семьи наградили за верность родительскому долгу

09.12.2020, 9:23, Новости

Теги: Миронов, Общество

Семьям Рыбинска вручили медали «За верность родительскому долгу».

Среди награждённых — семьи с активной жизненной позицией, с многолетним опытом успешного воспитания детей. В этом году областных наград удостоены три семьи.

Медалью «За верность родительскому долгу» награждаются родители (усыновители), приемные родители, обеспечивающие полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие воспитываемых детей, образующие социально ответственную семью и ведущие здоровый образ жизни, проживающие в Ярославской области не менее пяти лет.

В Рыбинске награды от губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова получили три семьи.

Сергей Львович и Тамара Ивановна Гвоздевы являются родителями двух взрослых детей. Как приемные родители они воспитали и выпустили, в связи с достижением возраста 18 лет, пятерых детей. В настоящее время семья воспитывает еще двух мальчиков. Особенностью данной семьи является принятие исключительно мальчик с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется создание особых образовательных условий, проведение коррекционно-развивающей работы и оказание психолого-педагогической помощи.

Александр Юрьевич и Мария Николаевна Мохорт воспитывают шестерых детей – трех девочек и трех мальчиков. Отличительной чертой семьи Мохорт являются чуткое отношение, забота друг к другу, взаимоуважение, взаимовыручка и поддержка.

Александр Алексеевич и Лариса Михайловна Воронины воспитывает четверых детей – трех девочек и одного мальчика. Семья Ворониных построена по принципу: родить и воспитать детей, построить дом, посадить сад. Основным девизом является фраза: «Хочешь расти – держись корней».

Всего за 10 лет в регионе медалями «За верность родительскому долгу» награждены 335 родителей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска