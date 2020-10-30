Администрация Рыбинска возместит затраты владельцам зданий, пострадавших в сентябре от вандалов
 

Администрация Рыбинска возместит затраты владельцам зданий, пострадавших в сентябре от вандалов

30.10.2020, 10:53, Новости
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В Рыбинске собственники зданий, пострадавших 19 сентября этого года от вандалов-«художников», получат субсидию из городского бюджета.

Выплаты будут предоставлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по удалению с фасадов зданий рисунков и надписей в установленные сроки – до 15 октября. Решение о компенсации затрат предпринимателям поддержали депутаты муниципального совета на очередном заседании.

Вопрос о скорейшем восстановлении зданий и сооружений в исторической части города обсуждался на встрече главы города Дениса Добрякова и предпринимателей сразу после инцидента, когда в конце сентября значительная часть зданий пострадала от рук хулиганов. В согласованные сроки – до 15 октября – собственники за свой счет восстанавливают первоначальный вид зданий, в свою очередь, за своевременное и качественное проведение работ, из городского бюджета предприниматели получают субсидию на компенсацию затрат.

– Мы подготовили соответствующие обязательства с нашей стороны. Субсидия из бюджета будет представлена на полное возмещение фактических затрат по ликвидации рисунков и надписей. До 15 октября на половине из 30 зданий полностью восстановлены пострадавшие фрагменты фасадов с соблюдением цветовой гаммы, – рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова. – Для оформления выплаты сейчас готовится порядок ее предоставления, затем собственники смогут обращаться за ее получением.

Часть собственников зданий так и не организовала работы по восстановлению фасадов. В ближайшее время по таким объектам будут составлены протоколы. Материалы будут отправлены в административно-технический надзор для привлечения собственников к административной ответственности, отметили в пресс-службе администрации города.



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