РыбинскЪ становится старше. Академики поставили точку

23.10.2020, 16:22, Эксклюзив

Теги: Волга, История, Общество, Рыбинск, Усть-Шексна

Предстоящий 950-летний юбилей разделил рыбинцев на два лагеря – одни утверждают, что датой зарождения города надо считать 1071 год (первое летописное упоминание Усть-Шексны, которая по их мнению является прародителем Рыбинска), другая сторона предлагает более традиционную трактовку – 1777 год (указ Екатерины II).

При этом, обе группы ссылаются на мнение российских академиков.

Но сегодня стало известно еще об одном официальном заключении из Академии наук.

– Считаем, что датой основания Рыбинска следует признать 2591 год до нашей эры,

– пишет группа авторитетных ученых, работающих на кафедре альтернативной истории.

По их научному мнению, РыбинскЪ является преемником 5 больших городов: Великий Словенск – Великий Новгород, Рыбаньск – РыбинскЪ, Молога, Калапи – Клопигород, Великий Китеж-град. И малоизвестных: Перунец, Волховец, Асгард, Гелиополь, Сурож, Радонеж и так далее.

В целом, история Рыбинска насчитывает более 5 тысяч лет. А летоисчисление города следующее: с 2591 года до нашей эры – Великий Словенск, с 212 года до нашей эры по 1570 год нашей эры – Великий Новгород, с 1570 – Рыбная слобода и РыбинскЪ в наше время.

– Научно доказано, что древний город был по площади больше Рима. Протяженностью по рекам Волга, Шексна и Молога более 60 км и население его составляло до 100 тыс. жителей, – отмечают в академии наук. – Находился он в центе легендарной Гипербореи, где жители жили счастливо, спокойно и тихо, впадая зимой на два месяца в спячку, а смерть приходила к ним только от пресыщения жизнью.

Таким образом, юбилей Рыбинска надо было отмечать в прошлом году – тогда городу исполнилось 4 610 лет.

Кроме того, историки приводят список научной литературы подтверждающие вышеназванные выводы:

1. «Найденный рай на Северном полюсе», У.Ф. Уоррен.

2. «В поисках Гипербореи», В.В. Голубев и В.В. Токарев.

3. «Арктическая родина в Ведах», Б.Л. Тилак.

4. «Вавилонский феномен. Русский язык из глубины веков», Н.Н. Орешкин.

5. «Гиперборея. Исторические корни русского народа», В.Н. Демин.

6. «Гиперборея. Праматерь русской культуры», В.Н. Демин.

А также напоминают, что:

1. Плиний Старший говорил о гиперборейцах, как о жителях полярного круга, там где «солнце светит по полгода».

2. Поэт Алкей в гимне Аполлону указывал на близость «солнечного бога» с этим народом, что подтверждал впоследствии историк Диодор Сицилийский.

3. Гекатей Абдерский из Египта поведал легенду о крошечном островке «на Океане против страны кельтов».

4. Аристотель объединял так называемые гиперборейские народы и скифов-русов.

5. Помимо греков и римлян мистические земли и ее жители упоминались у индийцев («народ, живущий под Полярной звездой»), иранцев, китайцев, в германских эпосах и т.д.