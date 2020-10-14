Головная боль Чкалова

14.10.2020, 16:04, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Водоканал, Общество, Теплоэнерго, Транспорт

С началом отопительного сезона улица Чкалова вновь подверглась монументальным раскопкам – ООО «Рыбинская генерация» начала ремонт теплотрассы.

С улицей сразу не задалось: проблемы начались еще при её реконструкции в 2013 году. Тогда конкурс на работы выиграло ярославское ООО «Автодор». Стоимость капитального ремонта оценили в 63 млн рублей.

Однако в процессе работ к подрядчику возникли претензии – местами образовались провалы, ливневку делали некачественно, а теплотрассы повредили (канализационные колодцы и трубы теплотрассы оказались засыпаны строительным мусором, гравием и песком).

Отметим, проект реконструкции ул. Чкалова предусматривал расширение проезжей части за счет газона и тротуара, как раз, где проходит теплотрасса, поэтому ее требовалось переложить с учетом изменившейся нагрузки.

В итоге сроки сдачи объекта были сорваны, и администрация Рыбинска, в лице МБУ «Управление городского хозяйства», предъявила «Автодору» неустойку (отметим, такое не часто бывает). Арбитражный суд частично поддержал чиновников и обязал выплатить штрафные санкции в размере 4,6 млн рублей.

При этом, чиновники изначально требовали 46,3 миллиона, но суд с такой суммой штрафа не согласился – согласованная сторонами в контракте неустойка в размере 1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки (365% годовых) является явно несоразмерной, посчитал суд, и применил обычную в деловом обороте ставку 0,1% за каждый день нарушения обязательства.

Но в администрации города так просто не сдались – решили просто не рассчитываться с подрядчиком. Но в это раз в суд подал «Автодор» и выиграл иск на общую сумму 28 млн рублей.

Впрочем, для улицы Чкалова ничего не изменилось. Раскопки на ней идут постоянно – иногда по несколько раз в год.