На улице Солнечной установят современный остановочный комплекс

09.10.2020, 17:13, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет, Общество, Транспорт

В Рыбинске на улице Солнечной установят новый современный остановочный комплекс вместо снесенного, сообщили в пресс-службе администрации города.

Старый павильон пришлось демонтировать из-за нарушений, допущенных его владельцем: использование без правоустанавливающих документов на земельный участок и предпринимательскую деятельность без внесения оплаты за использование земельного участка, утверждают чиновники. Временно, до появления нового павильона, на остановочном пункте установили лавочку для пассажиров.

Отметим, решение о сносе остановочного комплекса было принято арбитражным судом Ярославской области еще 5 декабря 2013 года. «Шумиха» поднялась после недавней публикации фотографии с сидящей на табуретке бабушкой депутатом Олегом Леонтьевым (остановка находится в его округе – ryb.ru).

Работа с владельцами остановочного комплекса с временным торговым павильоном, существовавшим на остановочном пункте «Улица Солнечная» велась в течение нескольких лет, отмечают чиновники. Торговый павильон не был внесен в схему размещения нестационарных торговых объектов, что должен был сделать владелец для узаконивания свой предпринимательской деятельности. Кроме того, используя земельный участок незаконно, он уклонялся от оплаты аренды, в результате долг перед бюджетом превысил сто тысяч рублей.

– Специалисты департамента имущественных и земельных отношений достаточно длительное время работали с предпринимателем. Предлагали оформить землю, погасить существующие долги и продолжить свою деятельность на законном основании. Поняв, что переговоры не ведут к результату, обратились в суд. Решением Арбитражного суда Ярославской области предпринимателя обязали освободить незаконно занимаемый земельный участок и демонтировать павильон. Предприниматель требования выполнил, – рассказала Наталия Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений.

В настоящее время администрация города готовится установить новый современный остановочный комплекс на улице Солнечной с точкой доступа Wi-Fi, экраном для отслеживания движения общественного транспорта. Проводятся предусмотренные законодательством процедуры, прорабатывается архитектурное решение.