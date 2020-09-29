В Рыбинске и Глазове пройдет пилотирование стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды
 

В Рыбинске и Глазове пройдет пилотирование стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды

29.09.2020, 13:43, Новости
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписало соглашение о сотрудничестве с городами Рыбинск (Ярославская область) и Глазов (Удмуртская Республика).

Документ предполагает пилотирование стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, а также взаимодействие сторон по освоению лучших практик управления и реализации сетевых проектов. Соглашение подписано на полях форума «Дни лидеров муниципалитетов», который прошел в Великом Новгороде.

– Очень важно найти стратегические возможности для дальнейшего развития Глазова и Рыбинска, определить их территориальные продукты, а также подходы в работе с жителями и бизнесом, – отметила руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, который разработало АСИ совместно с Минстроем России, планируют скорректировать на основе данных мониторинга муниципалитетов, участвующих в пилотировании.

– На этом этапе мы хотим провести апробацию механизмов формирования культуры взаимодействия, выработки консенсусных решений и повышения ответственности заинтересованных сторон в решении вопросов развития городской среды, – добавила Татьяна Журавлева.

По ее словам, документ должен помочь местным властям не только повысить уровень доверия между гражданами и городскими властями при решении вопросов благоустройства территорий, но также сделать процесс принятия решений более прозрачным.

– Кроме того, речь идет об увеличении доли жителей, вовлеченных в развитие города, повышении уровня лояльности и инвестиционной привлекательности города. Для жителей – это появление актуальных и востребованных городских пространств, улучшение качества городской среды, и, как следствие, качества жизни, а также возможность активно влиять на развитие своего города, – отметила Татьяна Журавлева.

После апробации в пилотных регионах, в числе которых Глазов и Рыбинск, стандарт будет закреплен приказом Минстроя и ляжет в основу будущих законодательных инициатив министерства. Документ разрабатывали более года с участием федеральных и региональных экспертов, предпринимателей, представителей муниципалитетов и городских сообществ. В организованных АСИ проектных сессиях приняло участие свыше 700 человек, их предложения и решения легли в основу документа.

Стандарт предусматривает участие граждан и организаций в принятии решений на всех этапах создания и реализации проектов развития городской среды. В документе содержатся рекомендации по организации совместной работы с жителями, начиная от предпроектного исследования для формирования ТЗ на проектирование и заканчивая эксплуатацией созданного общественного пространства.

Ранее подобные соглашения о сотрудничестве АСИ подписало с Красноярском, Краснодаром, Мурманском, Калининградом, Тюменью, Сысертью и малыми городами Башкирии.



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