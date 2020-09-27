Мишустин и Добряков (стенограмма)

27.09.2020, 13:54, Детали

Теги: Бюджет, Добряков, Общество

Михаил Мишустин в режиме видеоконференции выступил на пленарной сессии «Возможности развития территорий и существующие барьеры: взгляд лидеров муниципального управления» и ответил на вопросы участников…

А.Никитин: Хотел бы предоставить слово Денису Валерьевичу Добрякову – главе городского округа города Рыбинска Ярославской области. Коллеги очень давно занимаются городской средой и хотели бы рассказать о своём опыте.

Д.Добряков (глава городского округа города Рыбинска Ярославской области): Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги!

Население нашего города – чуть меньше 200 тысяч, нам в следующем году 950 лет. Мы уже около пяти лет занимаемся целевым образом восстановлением исторической части города. Это и городской бюджет, и предприниматели, собственники домов. Это фасады, кровли. Это особая программа восстановления исторических вывесок, которая уже привлекла федеральное внимание и получила одобрение горожан. Мы все по-новому посмотрели на свой родной исторический город. В 2017 году наш опыт был отмечен на конкурсе Минстроя в качестве одной из лучших практик.

Тем не менее до сих пор господдержка таким инициативам оказывается или на уровне исторических поселений, или городов с населением до 100 тысяч. Мы бы хотели получить поддержку государства для своей инициативы, к тому же она уже имеет практические результаты.

М.Мишустин: Денис Валерьевич, конкурс этот потрясающий, он себя отлично зарекомендовал. В этом году у нас было 80 победителей. И на следующий год мы мало того что увеличили в два раза сумму – мы ещё в два раза увеличили количество проектов, отобрали 160 проектов. А за всё время проведения конкурса гранты на благоустройство получили уже свыше 400 проектов. И мы планируем 10 млрд рублей (увеличив в два раза сумму, как я сказал) ежегодно выделять, начиная со следующего года, на его дальнейшее постоянное проведение.

Что касается Вашего предложения о том, чтобы включать большие города, то конкурс создавался для поддержки именно небольших городов – с населением до 100 тысяч человек. Можно расширить его и на города с населением 300, 400, 500 тысяч жителей. Но тогда малым городам будет сложнее конкурировать. И они рискуют остаться без системной поддержки, уступая в конкуренции населённым пунктам, которые крупнее.

Вместе с тем Президент дал поручение обеспечить поддержку исторически сложившихся территорий городов. Где-то это старый центр. Где-то просто примечательный район, люди туда охотно приходят. У нас сохранились памятники культуры. Словом, места, где можно прикоснуться к истории. И это как раз для крупных городов – возможность поучаствовать в конкурсе.

Конечно, таким территориям надо уделять особое внимание. Поэтому Правительство рассматривает возможность расширить конкурс, чтобы в нём могли участвовать и исторически сложившиеся территории городов.

И от себя хочу сказать, я по стране езжу и вижу эти «островки народной любви» – люди приходят в какие-то места, и им это нравится. Недавно я был на Дальнем Востоке, видел в Магадане такое место, на Камчатке. Это очень важно – продолжать не только этот конкурс, но и саму идею наведения порядка и территориального планирования. Кстати, у Андрея Сергеевича есть замечательные проекты в Новгородской области.