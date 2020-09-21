Вниманию родителей, имеющих на иждивении детей-школьников
 

Вниманию родителей, имеющих на иждивении детей-школьников

21.09.2020, 9:30, Объявления
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В соответствии с Социальным кодексом Ярославской области к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях с программами начального общего, основного общего или среднего общего образования полагается единовременная выплата. Ее размер составляет 1328 рублей на каждого школьника.

Выплата положены малоимущим семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного на территории Ярославской области в расчете на душу населения. Указом Губернатора от 24.07.2020 г. № 193 «Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за 2 квартал 2020 года» установлен прожиточный минимум в расчете на душу населения в размере 10742 рубля.

Единовременная выплата назначается на основании следующих документов:

– паспорт заявителя;
– справки из общеобразовательного учреждения на 2020-2021 учебный год;
– справки о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (принимаются к рассмотрению справки, подтверждающие официальные сведения о доходах). Имеют право не предоставлять справки о доходах граждане, подтвердившие право на получение ежемесячного пособия на ребенка в текущем календарном году справками о доходах и малоимущие семьи, заключившие социальный контракт в текущем календарном году с департаментом по социальной защите населения;
– документы, подтверждающие состав семьи, степень родства и (или) свойства членов семьи заявителя (свидетельства о заключении брака, расторжении брака, о рождении, усыновлении);
– документ, подтверждающий постоянное или преимущественное проживание заявителя на территории Ярославской области;
– копия лицевого банковского счета получателя.

Социальные выплаты, введенные в период пандемии коронавируса и выплаченные через пенсионный фонд, такие как выплата на детей до 3-х лет в размере 5000 рублей, единовременная выплата на детей от 3-х до 16 лет, и дополнительная выплата на детей до 16 лет в размере 10000 рублей в расчет среднедушевого дохода не берутся.

Прием документов на единовременную выплату к началу учебного года осуществляют специалисты МФЦ « Мои документы» (пр-т Генерала Батова, д.1) до 01 ноября 2020 года. Заявление и документы можно направить в департамент по социальной защите населения Почтой России, на электронную почту департамента, или принести в «почтовый ящик» департамента, расположенный на первом этаже в холле.

Адрес Департамента по социальной защите населения г. Рыбинска: ул. Крестовая, д. 139, е-mail:[email protected], телефон для справок: (4955) 28-29-23, 28-29-24.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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