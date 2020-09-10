Ярославские таможенники выявили почти полтонны санкционных товаров
 

Ярославские таможенники выявили почти полтонны санкционных товаров

10.09.2020, 11:27, Новости
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В ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Ярославской таможни и специалистами Управления Россельхознадзора по Ярославской и Костромской областям, установлен факт реализации санкционных товаров общим весом 477,2 кг.

Так, по результатам проверок, проведенных в торговых точках и складских помещениях, расположенных в Костроме, были обнаружены 191,2 кг замороженной рыбы, 41,2 кг нектарин и 19,2 кг свежих яблок. Общий вес сельскохозяйственной продукции составил 251,6 кг. По итогам проведенных проверок по г. Ярославлю таможенниками было выявлено 97,5 кг апельсинов, 52,8 кг яблок, 36,5 кг шампиньонов, 12,8 кг свежих мандарин, 10,2 кг груш, 8,6 кг замороженной рыбы и 7,2 кг персиков. Общий вес продукции, попадающей под действие специальных экономических мер, составил 225,6 кг. На выявленной продукции отсутствовала необходимая маркировка и надлежащая для таких товаров документация.

Вся партия запрещенной сельскохозяйственной продукции была изъята должностными лицами Управления Россельхознадзора по Ярославской и Костромской областям и уничтожена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.



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