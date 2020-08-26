Договор будет, но кто будет платить за газ – неизвестно

26.08.2020, 17:21, Главное

Теги: Бюджет, Межрегионгаз, Общество

В администрации города состоялась встреча главы города Дениса Добрякова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павла Яблонского.

На совещании были достигнуты договоренности по вопросу поставки газа на мемориал «Огонь славы». Детали договоренностей не сообщаются.

Проект договора, который будет подписан между администрацией города и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», готов и находится на стадии согласования.

– Сегодня с главой Рыбинска мы вышли на конструктивный диалог. Удалось решить ряд вопросов. Все дальнейшие возникающие вопросы будут решаться уже в рамках договорных отношений, – прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский.

– Договор будет подписан в ближайшие дни. Он обеспечит безаварийную и безопасную поставку газа на мемориал. Считаю этот вопрос закрытым, – сказал глава города Денис Добряков.

Напомним, ранее на внеочередное заседание совета была внесена поправка в бюджет города, в соответствии с которой выделялись д«бюджетные ассигнования на поставку газа для мемориального комплекса «Огонь Славы» – 133 750 рублей (оплата газа за полгода).

При этом, Михаил Быков, первый заместитель главы, добавил, что газовики обещали главе не взымать плату за газ, но своего слова не сдержали. Но если город согласится платить – то платить придется всегда, и сумма может вырасти после установки счетчика. Кроме того, почти наверняка поставщик обратится в суд с требованием оплаты.

Депутаты поправку отклонили.

После этого, в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» заявили, что предприятие было вынуждено обратиться с прямым письмом к главе города Рыбинск в связи с отсутствием договора на поставку газа на мемориале «Вечный огонь». В администрацию Рыбинска и ранее неоднократно направлялись письма о необходимости заключения договора, а также был направлен и сам договор поставки газ. Тем не менее руководство Рыбинска до сих пор не предприняло каких-либо действенных мер.

Кроме того, ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» в очередной раз выступило с инициативой проведения встречи с руководством Рыбинской администрации для решения вопросов, связанных с заключением договора на поставку газа на мемориал «Вечный огонь».

Также газовики отметили – компания бесперебойно поставляет газ на все мемориалы «Вечный огонь» в Ярославской области. Главы других муниципальных образований своевременно заключают с поставщиком ресурса соответствующие договоры, и лишь в Рыбинске, во втором по величине городе региона сложилась обратная ситуация.