Бюджет без оптимизма
 

Бюджет без оптимизма

20.08.2020, 14:59, Новости
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Комиссия по бюджету, налогам и финансам рыбинского муниципального совета утвердила отчет администрации об исполнении бюджета города за I полугодие 2020 года.

Доходная часть бюджета исполнена в сумме 3 млрд рублей. Уровень поступления доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 116,3%, что больше на 429,8 млн рублей.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение поступлений собственных доходов составило 5,1% или на 38,6 млн рубле. В том числе: по налоговым доходам на 28,1 млн, по неналоговым доходам на 10,4 млн.

Расходная часть бюджета исполнена на 46% к плану на год.

За полгода кредиторская задолженность составила 443 млн рублей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

По словам директора департамента финансов администрации Надежды Петуховой, это связанно с общей дестабилизацией из-за пандемии COVID-19 и непоступлением в бюджет ряда планируемых доходов.

– Мы просчитали невыполнение по доходам на конец года — это примерно 159 млн рублей, с учётом того, что мы получили дотацию по выпадающим доходам, отметила докладчик. – Если не удастся реализовать пакет акций — то ещё недополучим 93 миллиона.

При этом, Надежда Петухова пояснила, что сейчас заметно снизился покупательский спрос на муниципальную собственность, да и имущество осталось далеко не самое ликвидное.

В целом, в части исполнения бюджета 2020 года, в администрации пока не испытывают оптимизма.



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