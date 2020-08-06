День города Рыбинска собрал гостей из Москвы, Ярославля и Вологды

06.08.2020, 11:55, Детали

Теги: Tele2, Праздник

В Tele2 проанализировали активность абонентов на праздновании Дня города в Рыбинске.

1 и 2 августа на Волжской набережной, в центральных скверах и парках втрое выросло количество отдыхающих, а самыми популярными площадками стали: «Народная сцена» с выступлениями местных и приглашенных музыкантов и «Кулинарные фантазии» с дегустациями и конкурсами.

По данным сети оператора праздничные выходные в Рыбинске провели не только местные жители, но и абоненты Tele2 из Ярославля, Москвы, Костромы, Вологды, Твери и других регионов. Максимальная концентрация гостей была зафиксирована в центре города.

Так, наибольшее число клиентов оператора собрала площадь Дерунова, на которой расположились сразу две площадки – «Народная сцена», где выступали музыканты, и «Кулинарные фантазии» с угощениями, конкурсами и мастер-классами. В этой локации абоненты в 1,5 раза увеличили количество использованного интернет-трафика и на 40% – время разговоров по мобильному.

Второе место рейтинга в районе Волжского парка. Здесь прошел полумарафон «Великий хлебный путь», работала гастрономическая площадка «Барбекю Фест», принимала гостей купеческая ярмарка, а вечером для зрителей устроили праздничный концерт «Вечерний ПОЛЕТ хитов!» с участием творческих коллективов Рыбинска. Посетители активно делились эмоциями при помощи связи Tele2: количество скачанных гигабайт выросло на 45%, а минут – на 30%.

Замыкает тройку лидеров начало Волжской набережной и прилегающие к ней территории. Там организаторы устроили фестиваль «Вместе с папой» и крафт-фестиваль городских мастеров. На этих площадках объем дата-трафика и звонков в сети Tele2 вырос на треть.

Покрытие оператора охватывает практически все населенные пункты Ярославской области. Весной специалисты компании увеличили скорость 4G-интернета в Рыбинске и многих райцентрах области. Путешественники из других городов могли отметить, что устойчивый сигнал сети Tele2 обеспечен на большей части трасс.