Праздники без масок

02.08.2020, 18:16, Главное

Теги: Выходные, Общество, Праздник

1 августа Рыбинск отметил свое 949-летие и взял курс на значимый юбилей.

Из-за пандемии в программу праздника пришлось внести изменения, чтобы обеспечить безопасность мероприятия. Но традиционные праздничные события сохранены.

Одним из них стал VI полумарафон «Великий Хлебный путь». Он открыл программу празднования Дня города и стал первым беговым событием проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» в 2020 году.

– С Днем города, с днём бега! Пандемия нас не одолеет. Кто двигается, тот всегда будет здоров и весел,- с таким напутствием от организаторов отправились покорять свои дистанции участники рыбинского полумарафона «Великий Хлебный путь».

Для спортсменов и любителей бега любого возраста и уровня подготовки в рамках проекта были предусмотрены подходящие дистанции. Это полумарафон на 21,1 км, старты на 3 км и 10 км. Самые юные спортсмены вышли на дистанции 300 м и 600 м. На финише участников ждала медаль, созданная специально для этого бегового события.

В этот же день, муниципальные награды вручили ветерану ВОВ Владимиру Ивановичу Демьянову и журналисту Тамаре Александровне Бельских. Так как мероприятия у ДС «Полёт» были отменены, церемония состоялась в Рыбинском театре кукол.

Звание «Почетный гражданин города Рыбинска» и нагрудный знак «За заслуги перед городом Рыбинском» депутаты муниципального совета присвоили еще в апреле 2020 года. Вручение главных городских наград традиционно проводят в День города.

Слова поздравления награжденным и всем рыбинцам адресовали депутат государственной думы России Илья Осипов, заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов и глава города Рыбинска Денис Добряков. По завершению высокие гости все вместе нажали на «Красную кнопку», символически дав Рыбинску старт на 950-летие города.

1 августа в Рыбинске работали более двадцати праздничных площадок: на Красной площади и площади Дерунова, на Аллее Славы и в Карякинском парке, на перроне железнодорожного вокзала и в Никольском сквере, у речного причала, на акватории Волги, в Театральном дворике, Димитровском сквере, в Волжском парке, а также в музее -заповеднике, на спортивных стадионах города. Завершил праздник – фейерверк над Волгой.

На следующий день, 2 августа, рыбинские десантники отметили 90-летний юбилей со дня создания Воздушно-десантных войск.

К этой дате у памятника воинам-интернационалистам установили зенитную самоходную установку «Шилка».

Утро дня ВДВ в Рыбинске началось с построения и возложения цветов к памятнику «десантника №1» Василия Маргелова.

– Поздравляю вас с праздником 90-летия создания воздушно-десантных войск! Это великий для нас день. Рыбинск – самый десантный город Ярославской области. Желаю всем огромного семейного счастья, здоровья! Желаю вырастить пацанов-десантников, рассказывать им, что десантник, военнослужащий вооруженных сил России – это пример гражданина, – поздравил собравшихся глава Денис Добряков.

За большую работу по организации ветеранского движения десантников Рыбинска, создание в городе общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения, личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и в связи с 90-летием Воздушно-десантных войск почетной грамотой главы города наградили Михаила Скобелева.

– Приятно видеть в нашем строю молодежь, пацанов, которые в будущем станут защитниками Родины. Поздравляю всех с 90-летием ВДВ, и хочу напомнить: «Никто кроме нас!», – обратился к собравшимся Михаил Скобелев.

Также рыбинских десантников отметили юбилейными медалями за верность традициям десантного братства, слова поздравления им адресовала семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.

– Когда я была маленькой, то с удовольствием смотрела телепередачу «Служу Советскому союзу». И всегда мечтала быть в ваших рядах: прыгать с парашютом и заниматься каратэ. Но в то время девчонкам это было недоступно. И поэтому сейчас мне вдвойне приятно поздравить вас с праздником, вас – лучших мужчин России! – рассказала Светлана Капанина.

Далее воины-запаса и ветераны службы десантных войск прошли колонной к памятнику воинам –интернационалистам, где состоялся митинг и открытие нового рыбинского памятника «Шилка». Зенитные самоходные установки использовались, в том числе в ходе боевых действиях в Афганистане.

В течение дня десантники возложили цветы к воинским мемориалам на территории города, далее автоколонной направились на аэродром Южный, где совершили традиционные прыжки с парашютом.