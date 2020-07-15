В Рыбинске в День города впервые пройдет фестиваль «Вместе с папой»

15.07.2020, 14:50, Новости

Теги: Выходной, Праздник

В Рыбинске 1 августа впервые состоится Рыбинский фестиваль отцовства и крепкой семьи «Вместе с папой».

Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города. Фестивальная площадка развернется на улице Ломоносова у торгового центра «Екатерининский пассаж».

Программа фестиваля организаторами задумана как спортивно-познавательная. С 15:00 и до вечера в створе улиц Ломоносова и Волжской набережной горожан и гостей Рыбинска ждут конкурсы, мастер- классы, веселые соревнования и семейный просмотр короткометражных фильмов.

С 15:00 до 17:55 (ул. Ломоносова) – «Спорт вместе с папой»

Гостей площадки ждут яркие показательные схватки на татами от лучших спортивных клубов боевых единоборств города Рыбинска: «Воля», «Файт-тайм», «Knyazev-team», «Бурлак», «Единоборец», «Самбо-Рысь», «Кумите». Мастер-классы по самообороне. Парад спортсменов.

С 15:00 до 19:00 (ул. Ломоносова) – «Гараж вместе с папой»

Эта площадка станет выставкой мототехники от музея «Мотославль». Для участников – брутальная селфи-зона с крутыми мотоциклами, конкурс по созданию железного коня своей мечты из подручных материалов.

С 15:00 до 19:00 (ул. Ломоносова) – «Наука вместе с папой»

Гостей этой площадки ждут эффектные и увлекательные мастер-классы от секретной лаборатории «Мастера науки» и креативные уроки от Центра развития способностей «Скородум».

С 15:00 до 16:00 (Волжская набережная, двор ТЦ «Екатерининский пассаж») – «Театр вместе с папой»

Это интерактивная авторская программа от основателей проекта «Хороший театр» Дарьи и Николая Шишигиных. Веселая живая музыка и немного серьезного театра.

С 15:00 до 19:00 (ул. Ломоносова) – «Обед вместе с папой»

Это площадка с программой от гастро-партнеров фестиваля с вкусной и неполезной едой.

С 17:00 до 22:00 (Волжская набережная, двор ТЦ «Екатерининский пассаж») – Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру»

Это возможность увидеть качественное авторское кино для детей и о детях, чтобы посмотреть изнутри на проблемы подрастающего поколения, уменьшить духовную социальную дистанцию между ребятами и их родителями, отметили в пресс-служба администрации города.