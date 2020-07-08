В Рыбинске пять семейных пар отмечены медалью «За любовь и верность»

08.07.2020, 11:02, Новости

Теги: Праздник

8 июля отмечается День семьи, любви и верности.

В этот день принято чествовать семейные пары, которые прожили вместе более четверти века и являются примером взаимного уважения и преданности. Супругов по традиции награждают общественной медалью «За любовь и верность».

В этом году пять рыбинских семей отмечены общественной наградой – медалью «За любовь и верность»: Хабарины Павел Михайлович и Нина Александровна. Камбуловы Герман Владимирович и Реня Ростиславовна, Тетюшкины Иосиф Михайлович и Алла Валерьевна, Караваевы Александр Николаевич и Галина Геннадьевна, Масалыга Владимир Алексеевич и Маргарита Дмитриевна. Все отмеченные пары имеют семейный стаж не менее 25 лет и реализовали себя не только в семье, но и в профессиональной деятельности и общественной жизни. Из-за ограничительных мер в этом году медали вручают в индивидуальном порядке.

Рыбинские учреждения культуры поддержали праздник мероприятиями в онлайн-формате. ДК «Вымпел» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» подводит итоги творческого конкурса «Ромашковое счастье».

Общественно-культурный центр проводит Family-марафон. Подробности в группе https://vk.com/okzrybinsk.

ДК «Слип» запустил онлайн-флешмоб «Любит, не любит». Информация об акции в группе https://vk.com/dom_kultury_slip_rybinsk.

Небольшая праздничная программа сегодня пройдет в микрорайоне Переборы. Праздничное мероприятие «Счастье там, где верность и любовь!» начнется в 15:00 на площади перед КДК.

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии. Супружеская чета жила в городе Муроме Владимирской области в XII-XIII веках. Медаль «За любовь и верность», учрежденная Оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации», ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества. Согласно Положению о медали ходатайство о награждении может быть инициировано федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и другими структурами с учетом мнения общественных организаций. Оргкомитет принимает решение о награждении не ранее 1 июня и не позднее 7 июля. Награждение производится в один раз в год, напомнили в пресс-службе администрации Рыбинска.