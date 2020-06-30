День молодежи в формате онлайн
 

День молодежи в формате онлайн

30.06.2020, 9:02, Новости
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Tele2 уже второй год поддерживает инициативы ярославского Дворца молодежи.

В этот раз ежегодная премия «Молодежь 76» прошла по другим правилам – в формате онлайн.

Благодаря качественному 4G-интернету Tele2, который доступен как в городе, так и в области, организаторы и участники могли подключиться к трансляции из любого населенного пункта. Это расширило границы события и увеличило его аудиторию.

Памятные подарки от Tele2 получили все финалисты премии «Молодежь 76». А победителям интеллектуального конкурса в формате «квиз» вручили сертификаты на бесплатную связь.

– Мы всегда с большим интересом следим за молодежными событиями в регионе и стараемся активно участвовать в жизни юных ярославцев, -рассказал Евгений Чалов, коммерческий директор ярославского филиала Tele2. – И это взаимно: согласно исследованиям аналитиков, услуги Tele2 наиболее привлекательны для поколения Z – молодых людей, выросших в эпоху цифровых технологий. Недавно мы открыли новые возможности: теперь приобрести SIM-карту можно с 14 лет. Это удобно и безопасно. Именно поэтому в ряде номинаций мы дарили ребятам сертификаты на бесплатный интернет и общение по телефону.



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