В Рыбинске проголосуют за объект для благоустройства к 950-летию города и поправки к Конституции

18.06.2020, 14:10, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Добряков, Миронов, Политика

С 25 июня по 01 июля рыбинцы смогут принять участие сразу в двух голосованиях – в рамках кампании по поправкам в Конституцию РФ и по выбору общественной территории для благоустройства к юбилею Рыбинска.

Это стало возможным благодаря увеличению денежного фонда программы «Решаем вместе».

По личной договоренности губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с федеральным центром бюджет проекта «Решаем вместе» увеличивается на 300 млн рублей. Эта сумма будет распределена по всем муниципальным образования региона.

Рыбинск получит 30 миллионов рублей. Это позволит благоустроить в 2021 году дополнительно еще одну общественную территорию. Какой именно объект преобразится – традиционно решат сами горожане.

– Это дополнительный бонус для города, который важно реализовать. Я бы очень хотел, чтобы рыбинцы высказали свое мнение и выбрали объект, который они хотят видеть благоустроенным к празднованию юбилея города, – подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

В рамках народного голосования рыбинцам предстоит выбрать одну из четырех общественных территорий: благоустройство площади им. П.Ф. Дерунова (вероятно новый фонтан за 22 млн рублей – ryb.ru); благоустройство зеленой зоны на ул. Чебышева 18-21; благоустройство зеленой зоны на ул. Рокоссовского, 2 и благоустройство Волжской набережной в Казанском микрорайоне (уже предусмотрено в рамках благоустройства Волжской набережной – ryb.ru).

– Эскизные проекты готовятся. В ближайшее время они будут представлены общественности. Голосование по объектам будет проходить в течение недели. Каждый может выбрать для себя удобный день, – добавил Денис Добряков.

Для удобства жителей голосование по объектам пройдет одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию – с 25 июня по 01 июля. Точки опроса буду размещены рядом с участками избирательной кампании. За активное участие жителей в голосовании за свою территорию Рыбинск сможет рассчитывать на бонусные средства в размере еще 14,5 млн рублей.

Следует отметить, что рейтинг общественных территорий, сформированный горожанами в 2018 году, остается в силе. Народное голосование этого года на нем никак не отразится, очередность ранее сформированных объектов нарушена не будет, добавили в пресс-службе администрации города.

Отметим, тогда голосование за проекты «Решаем вместе» было совмещено с выборами президента России. Сразу после выборов был поднят пенсионный возраст и повышен НДС.