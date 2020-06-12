Как выбрать велосипед?

12.06.2020, 14:39, Детали

Теги: Выходные, Развлечения, Спорт

Велосипед – это тот вид транспорта, который используется как детьми, так и взрослыми. При выборе велосипеда нужно учесть множество нюансов. Если вы приобретете неправильную модель, то не только получите разочарование от покупки, но и приобретете неудобства во время езды. Велосипед должен точно соответствовать целям, которые вы преследуете. Например, для катания по городу подойдут одни модели, а для перемещения по бездорожью потребуются совсем другие. Велосипеды могут различаться стоимостью, назначением, количеством дополнительных опций и т.д.

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Что учесть при покупке велосипеда?

Вот параметры, на которые нужно обратить особое внимание:

Рама

Это главная деталь, которая определяет качество велосипеда, его цель использования. Выбирать велосипед нужно именно с рамы. В моделях среднего класса она делается из алюминия. Этот металл очень лёгкий и технологичный. в более дорогих моделях рамы делают из карбона или титана. Не стоит сразу же гнаться за моделями спортивного типа, поскольку наряду с преимуществами они имеют и множество недостатков. Туристические рамы изготавливаются из легированной стали. Они могут выдержать любой вес. Есть рамы для женщин, спортивного класса, экстремальных видов катания. Обратите внимание на размер рамы. Он будет зависеть от роста пользователя. Чтобы выяснить, подойдёт ли вам высота, встаньте так, чтобы рама была расположена между ног. Расстояние от рамы до тела должно составлять не менее 5 см.

Руль

Он может являться спортивным или обычным. На руле могут присутствовать тормозные ручки.

Амортизаторы

Они необходимы для смягчения неровных поверхностей дороги. Такие компоненты делают перемещение по дорогам более приятным. Амортизаторы могут быть двух видов: двухподвес или хардтейл. Двухподвес обладает амортизацией как переднего колеса, так и заднего. Хардтейл обеспечивает амортизацию переднего колеса.

Седло

Спортивные варианты велосипедов укомплектованы узкими седлами. Минусом такого сидения является дискомфорт, который вы можете получить при продолжительном катании. К преимуществам относят возможность выполнения различных трюков.

Тормоза

Они устанавливаются на заднее и переднее колесо. Тормоза могут быть механическими или гидравлическими. Механические обеспечивает торможение за счёт тросика. В гидравлике есть специальные гидролинии. Они лучше подходят для экстремальных видов катания.