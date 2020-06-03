«А теперь мы все прозрели»

03.06.2020, 13:30, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Муниципальный совет, Общество, Рыбинск, Усть-Шексна

Муниципальный совет Рыбинска утвердил празднование «950-летие основания города Рыбинска» 7 августа 2021 года.

Уже в конце обсуждения, Сергей Пресняков напомнил, что решение совет мог бы принять еще в прошлый четверг, но тогда представители администрации настояли на том, что праздник должен называться «950-летие городского округа город Рыбинск Ярославской области».

– Что мешало, нам принять это решение неделю назад? – обратился к коллегам депутат. – Помешала, извините, наша неграмотность. Когда грамотную поправку предложил Александр Соколов, мы сказали: нам тогда не дадут денег, лучше неграмотную примем. А теперь мы все прозрели. У меня неловкое чувство перед избирателями – мы себя зарекомендовали не с лучшей стороны.

Впрочем, возникли и сомнения в праве местных органов власти принимать решение об установлении даты основания города.

– Кто официально установил дату основания города Рыбинска? Чьи это полномочия? – спросил Владимир Пахарев, добавив, что письмо президента Российской академии наук – это всего лишь письмо, а неофициальный документ.

Напомним, в письме РАН идет речь идет исключительно об упоминаниях населенных пунктов и археологических находках на «территории современного города Рыбинска», которые позволяют считать его «прямым историческим наследником» двух ранее существовавших поселений: Усть-Шексна и Рыбная слобода.

Впрочем, глава Рыбинска Денис Добряков и директор департамента культуры Марина Воронина считают, что письмо, в совокупности с законом Ярославской области о памятных датах, являются достаточным основанием для установления праздничной даты «950-летие основания города Рыбинска».

– Какие программы и мероприятия вы планируете к юбилею? – поинтересовался у докладчика Денис Николаев.

– В администрации Рыбинска уже обозначили 8 главных пунктов подготовки к празднику, – ответила Марина Воронина. По ее словам, речь идет о ремонте значимых городских архитектурных объектах, благоустройстве и непосредственно о праздничной программе (в совет документы будут представлены после согласования с правительством региона).

– Кроме этого, сейчас рассматривается возможность включения Рыбинска в маршрут «Золотого кольца», – добавил Денис Добряков (950-летие – неплохой повод привлечь федеральные деньги).

Учитывая предстоящий юбилей, Александр Соколов напомнил о роли Александра и Ирины Рыкуновых, инициаторов и руководителей рыбинской археологической экспедиции, ведущей раскопки в районе Усть-Шексны, и предложил присвоить им звание почетных граждан.

В завершение обсуждения, глава города дополнил, что в течении всего года (со дня получения письма из РАН) в администрации прошло много совещаний, на которых обсуждалось, что и как мы будем отмечать. А кроме того, в правительстве Ярославской области уже в ближайшее время будет сформирован оргкомитет по празднованию 950-летию Рыбинска. Так что, решение надо принимать – мы должны использовать эту возможность по привлечению финансовых средств из вышестоящих бюджетов.