Рыбинец на Почте России выиграл в лотерею дом у моря

01.06.2020, 12:21, Новости

Теги: Общество

Житель Рыбинска приобрел в почтовом отделении лотерейный билет и выиграл дом у моря.

Удачу клиенту ярославской почты принес счастливый билет «Жилищной лотереи» тираж №391, розыгрыш которого состоялся 24 мая. В этом тираже разыгрывались 10 домов у моря.

Это третий крупный выигрыш в этом году. Напомним, в марте клиент почты приобрел счастливый билет лотереи «Русское лото» тираж №1327 и выиграл путевку на море, а до этого – 11 февраля житель Рыбинска приобрел в одном из отделений Почты России электронный билет лотереи «Русское лото» и выиграл 120 тысяч рублей.

В период пандемии Почта России рекомендует клиентам оставаться дома, ярославцы могут обратиться за выигрышем в любое отделение почтовой связи в течение 6 месяцев с даты публикации результатов соответствующего тиража лотереи.

В связи с часто возникающими вопросами, напоминаем, что выигрыши по тиражным лотерейным билетам, лотерейным квитанциям, в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить во всех отделениях почтовой связи, осуществляющих реализацию лотерейных билетов, а максимальная выплата по выигрышным бестиражным лотерейным билетам составляет 1 000 рублей.

Лотерейные билеты, приобретенные на почте, приносят удачу многим ярославцам. Мелкие и средние выигрыши случаются практически каждый день.

Напомним, с июля 2014 года все лотереи, проводимые в России, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов. Всего за несколько лет количество победителей лотереи Почты России составляет более чем 5,5 миллионов человек.