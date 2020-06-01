950-летия городского округа не будет

01.06.2020, 13:22, Главное

Теги: Администрация, Добряков, Муниципальный совет, Общество, Праздник, Усть-Шексна

Администрация Рыбинска отказалась отмечать «950-летие городского округа город Рыбинск Ярославской области», решив переименовать памятную дату в «950-летие основания города Рыбинска».

Напомним, проект постановления о праздновании 950-летнего юбилея городского округа внес в муниципальный совет глава Рыбинска Денис Добряков. Однако с такой формулировкой не согласился Александр Соколов.

– 15 лет назад, когда был выделен из состава Рыбинского района городской округ, мы и понятия не имели, что в 2021 году будем отмечать его 950-летие, – отметил депутат и предложил переименовать памятную дату в «950-летие города Рыбинск» (или «со дня основания»).

Активно его позицию поддержал только один коллега – Сергей Пресняков. Остальные депутаты прислушались к мнению городских чиновников (если мы будет отмечать 950-летие города, а не городского округа, нам могут не дать денег из бюджета Ярославской области). В итоге, решение не приняли – не хватило голосов.

Сегодня стало известно, о том, что администрация Рыбинска изменила свою позицию по названию праздничной даты, и вынесла в совет новый вариант решения.

Точку отсчета для истории Рыбинска обосновывают местами и событиями упомянутыми в «Повести временных лет» — Восстание смердов (волхов).

Около 1071 года (1068-1074 года), во время голода в Ростовских землях, произошло восстание смердов, которые возглавили два волхва. Волхвы двигались от Ярославля по Волге и Шексне до Белоозера, нападали на богатых людей и убивали женщин, хранивших продовольствие во время голода.

«Когда однажды был голод в Ростовской земле, явились два волхва из Ярославля, говоря: «Мы знаем, кто держит обилие», и пошли по Волге; куда приходили на погост, тут называли богатых женщин, говоря, что эта держит жито, а эта – мед, эта – рыбу … и убивали многих женщин и имущество брали себе. И пришли на Белоозеро, и было у них людей триста. В это же время случилось придти (сюда) от Святослава для сбора дани Яну, сыну Вышаты. Сказали ему белозерцы, что два кудесника избили многих женщин по Волге и по Шексне и пришли сюда».

Приходя в погосты (в их числе вероятно был и погост в месте слияния Шексны и Волги), волхвы убивали «лучших жен», очевидно, женщин из семей местных старейшин, обвиняя их в том, что они колдовством вызвали голод. В подтверждение своих обвинений – волхвы извлекали из разрезов за плечами у женщин зерно, мед, рыбу и шкуры белок. Узнав об этих событиях на Белоозере, Ян Вышатич попытался схватить волхвов, но ему не удавалось этого сделать, причем в схватке был убит сопровождавший Яна священник («попин Янев»), а самого Яна спасла лишь боевая выучка профессионального воина, В конце концов Ян вынудил белозерцев выдать ему волхвов. Плененные волхвы и захвативший их киевский боярин ведут яростный спор о том, кто посылает на землю голод, как был сотворен человек, кто правит миром – христианский бог или языческие божества.

«Остановились на устье Шексны, и сказал им Янь: «Что же вам теперь боги молвят?» Они же сказали: «Так нам боги молвят: не быть нам живым от тебя». И сказал им Янь: «Вот это-то они вам правду поведали». Волхвы же ответили: «Но если нас пустишь, много тебе добра будет; если же нас погубишь, много печали примешь и зла». Он же сказал им: «Если вас пущу, то плохо мне будет от Бога, если же вас погублю, то будет мне награда». И сказал Янь гребцам: «У кого из вас кто из родни убит ими?» Они же ответили: «У меня мать, у того сестра, у другого дочь». Он же сказал им: «Мстите за своих». Они же, схватив, убили их и повесили на дубе»…

Принято считать, что в вышеупомянутой цитате из «Повести Временных лет» (косвенно) упоминается и рыбинская Усть-Шексна. Впрочем, археологические раскопки свидетельствуют – люди на в месте впадения Шексны в Волгу жили и раньше.