«Содержание» закрытого Карякинского парка подорожало вдвое
 

«Содержание» закрытого Карякинского парка подорожало вдвое

26.05.2020, 17:51, Главное
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Содержание Карякинского парка в Рыбинске, большую часть времени закрытого (на просушку, ради сохранения) для посещения обычными горожанами, за месяц подорожало вдвое – с 89 до 175 тысяч рублей.

Впрочем, в стоимость «содержания» парка входят только зарплата сторожа (была 54,7 тысячи рублей в месяц, с 1 июня 107,7 тысяч – без учета начислений на фонд оплаты труда) и материальные затраты – 6 тысяч рублей (расходные материалы, материалы для ремонта, электроэнергия – без учета средств на кормление рыбок).

С июня общая стоимость «содержания» составит 175,4 тысячи рублей.

Напомним, Карякинский парк стал первым победителем народного голосования в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». На его благоустройство по этой программе было выделено 25 млн рублей. Позднее, за дополнительные средства в пруд главой Рыбинска Денисом Добряковым были торжественно запущены рыбки (обещали 15 пород) и был сделан капитальный ремонт мостика.

Справочно: в ноябре 2018 года затраты на содержание Карякиского парка составляли 60,2 тысячи рублей, в ноябре 2019 – 80,9 тысячи, в мае 2020 – 89 тысяч. Подрядчик – МУП «Торговый Дом «На Сенной».



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