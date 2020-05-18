Долги по области растут

18.05.2020, 11:12, Главное

Теги: ЖКХ, Межрегионгаз, Общество, Теплоэнерго

Задолженность предприятий Ярославской области за поставленный газ по состоянию на 1 мая увеличилась до 3,55 млрд рублей – на 37,2 миллионов.

Долг за природный газ перед ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» у ООО «Рыбинская генерация» (с учетом долгов МУП «Теплоэнерго») за месяц снизился на 7 млн рублей, до 1,183 миллиарда.

Напомним, по условиям заключенного в 2019 году соглашения, ООО «Рыбинская генерация» получило все основные активы МУП «Теплоэнерго» безвозмездно, на срок 20 лет. При этом, новое предприятие обязалось погасить часть кредиторской задолженности МУП (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн») при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (МУП «Теплоэнерго» вернет эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в инфраструктуру в сумме 984,8 млн рублей (за счет роста тарифов).

Крупнейшие должники за природный газ в Ярославской области, в млн рублей (без учета межрегиональной ПАО «ТДК-2») на 1 мая 2020 года:

1. ООО «Рыбинская генерация», в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго» – 1 183,6

2. АО «ЯГК» – 740,3

3. ООО «ПЭК» – 657,0

4. ПАО «ОДК-Сатурн» – 167,9

5. МУП «Теплосервис» – 89,4

6. АО «Тутаевская ПГУ» – 66,3

7. ООО «МЭС» – 62,3

8. ООО «АДС» – 53,6

9. ООО «Атлас-М», в т.ч. в части задолженности ООО «Котельная промплощадки» – 51,9

10. МУП «Расчетный центр» – 42,9

11. ОАО «Яргортеплоэнерго» – 40,6

12. АО «МКЭ» – 38,7

13. Администрация Даниловского сельского поселения в части задолженности МКП «Теплосервис», МКП «Теплосервис» – 33,5

14. МУП «Энергоресурс» – 31,1

15. АО «Яркоммунсервис» – 30,7