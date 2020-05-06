Средства софинансирования пойдут на долги

06.05.2020, 11:10, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество

Восемь минут потребовалось депутатам муниципального совета, чтобы утвердить очередные изменения в бюджет Рыбинска на 2020 год.

Одной из причин, стало требование прокуратуры по погашению кредиторской задолженности города перед подрядчиками.

Олег Леонтьев поинтересовался у докладчика, о каких конкретно долгах идет речь.

– Нас прокуратура ежеквартально мониторит по задолженностям по муниципальным контрактам, – пояснила директор департамента финансов Надежда Петухова. – На 1 апреля просроченная задолженность составляла 5 млн рублей.

По ее словам, речь идет о долгах за проведенные работы по ремонту муниципального жилья, независимые экспертизы и так далее.

Кроме того, депутат поинтересовался, почему снимаем с расходов городского бюджета 4 миллиона на переселение из ветхого и аварийного жилья.

– Было уточнение областного бюджета – с нас сняли деньги в размере 23 млн рублей по этой статье, – ответила докладчик. А эти средства – наше софинансирование.

– Подождите, подождите. Вы правильно объясняйте, – вмешался глава Рыбинска Денис Добряков. – Область экономит свои деньги. Но у области сейчас нет денег на их исполнение (расселение – ryb.ru).

– Мы готовы их (средства) взять, мы готовы софинансировать. Но пока этих денег нет, мы можем пользоваться нашей долей для погашения задолженностей, – добавил глава и подчеркнул: – Переигрывать не надо – мы готовы (софинансировать).

Татьяна Герасимова поинтересовалась, что будет с работой детских летних оздоровительных лагерей (на это тоже заложены средства бюджета).

Денис Добряков, пояснил, что пока неясно, но первая смена вряд ли будет работать. Причина – пандемия нового коронавируса. Впрочем, все это будет зависеть от позиции области в части послабления или усиления «режима повышенной готовности».

В целом, доходная и расходная части бюджета 2020 года увеличивается на 129 485,2 тыс. рублей за счет увеличения финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, в том числе: субсидии увеличиваются на 85 949,4 тыс. рублей, субвенции на 22 768,2 тыс. рублей и межбюджетные трансферты на 20 767,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета не изменяется.