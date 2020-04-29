В Ярославской области увеличат количество автобусов на дачных направлениях

29.04.2020, 19:39, Новости

Теги: Безопасность, Выходные, Праздник, Транспорт

С 1 мая в Ярославской области увеличится количество общественного транспорта на дачных направлениях.

– В преддверии майских праздников прогнозируем рост пассажиропотока, – сказал и.о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко. – В целях обеспечения провозных возможностей и социальной дистанции увеличиваем число рейсов и точечно меняем подвижной состав на более вместительный. Однако режим самоизоляции продолжается. Призываю всех оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости. Если поездок на общественном транспорте избежать не удается, просим соблюдать необходимые меры предосторожности: использовать защитные маски, перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическим средством.

Исходя из прогнозируемого увеличения пассажиропотока, количество автобусных рейсов будет увеличено по 25 маршрутам на дачных направлениях пригорода Ярославля и Рыбинска. Дополнительно на 7-и маршрутах машины заменят на более вместительные.

Актуальное расписание будет размещено в ближайшее время на официальном сайте ГБУ ЯО «Яроблтранском»: https://www.yarobltrans.ru/ .Также информацию можно получить по телефону справочной ГБУ ЯО «Яроблтранском»: 8(4852) 67-40-80.

Навигация по водным маршрутам пригородного сообщения «Ярославль – Новые Ченцы», «Ярославль – Константиново» и «Переборы – Юршино» откроется с 1 мая. На водных линиях «Ярославль – Брейтово» и «Рыбинск – Колхозник» – с 9 мая.

​Также прорабатывается возможность восстановления 5 отмененных поездов и 2-х с укороченным маршрутом, востребованных у дачников, в выходные и праздничные дни.