Виновных не установлено

29.04.2020, 10:30, Главное

Теги: Администрация, Архитектура, Бюджет, Добряков, Общество, Полиция, Строительство, Суд

Следствие по делу о разбазаривании (обман, с целью извлечения выгоды) бюджетных средств при строительстве домов на ул. Щепкина в гор. Рыбинске приостановлено.

Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (из числа руководителей ООО «Трест Стройтехника-7») – такое обоснование для приостановления уголовного дела указано в письме начальника следственного управления полиции, направленного в муниципальный совет.

При этом, ущерб нанесенный бюджету, по данным УВД гор. Рыбинска, составил 30,8 млн рублей.

Напомним, дома по адресу ул. Щепкина 29А и 29Б были построены в 2012 году по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Застройщиком выступила компания — ООО «Трест Стройтехника-7» (учредитель и руководитель – Тайдаков Константин Викторович) – в настоящее время ликвидировано, непосредственным исполнителем — рыбинское ЗАО «Стройинжиниринг».

Общая сумма затрат составила около 120 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из нескольких источников: бюджет города Рыбинска, бюджет Ярославской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ. Гарантийный срок обслуживания закончился в 2017 году. Но к 2018 году состояние зданий стало таким, что специалисты не исключали нового расселения, а жители с иронией говорили, что переехали из ветхого жилья в аварийное.

Однако администрация Рыбинска отказалась признавать «пенопластовые» дома на улице Щепкина аварийными.

При этом, еще в 2013 году прокуратура установила: исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Рыбинска в нарушение требований градостроительного кодекса трижды выдавал застройщику разрешения на ввод в эксплуатацию одних и тех же жилых домов, несмотря на то, что на момент их выдачи строительные работы не были закончены. Но тогда администрация Рыбинска заставляла получивших квартиры переезжать в эти «пенопластовые» дома через суд.

Отметим, руководителем департамента в то время была Любовь Тихонова (c 9 июня 2010 года). Денис Добряков был заместителем главы по городскому хозяйству (с 21 августа 2012 года).

В январе 2019 года рыбинский городской суд, по требованию прокуратуры, посчитал недействительным заключение межведомственной комиссии и постановление администрации Рыбинска об отказе признать дома на улице Щепкина №№ 29А и 29Б аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Чиновники пытались оспорить это решение, но не получилось. Областной суд согласился с жильцами и прокуратурой.