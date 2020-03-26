Информация для населения в предверии сезона активности клещей в регионе

26.03.2020, 10:42, Детали

Теги: Безопасность, Выходные, Здоровье, Здравоохранение, Погода

Управление Роспотребнадзора в преддверии полукарантина-полувыходных и теплой погоды напоминает: Ярославская область – регион эндемичный (неблагополучный) по заболеваемости клещевыми трансмиссивными инфекциями, к которым относятся: клещевой энцефалит, иксодовый боррелиоз.

Начало сезона активности клещей в 2019 году было первая декада апреля. Общее число обратившихся в медицинские организации области по поводу присасывания клещей за период их активности составило чуть более 6800 человек.

Самым надёжным методом защиты от клещевого энцефалита является прививка, которую лучше проводить до начала сезона: сентябрь – апрель месяцы. Иммунизацию против клещевого энцефалита можно делать и в другое время, помня, что защита от заболевания наступит через 2 недели после получения второй апликации вакцины.

Вакцины от заболевания иксодовым клещевым боррелиозом – нет, в связи с этим необходимо помнить: при выходе на «опасные» территории надевать специальную одежду, проводить само и взаимоосмотры, использовать репелленты.

В преддверии сезона активности клещей в регионе проводятся мероприятия, направленные на снижение риска присасывания клещей к человеку, а именно: расчистка территории от мусора, валежника, сухостоя, благоустройство территории населенных пунктов, парков, скверов, мест массового отдыха и пребывания населения с последующим проведением противоклещевых обработок. В области противоклещевая обработка проводится на площади более 2 000га. Обязательно обрабатываются акарицидами территории всех загородных лагерей, санаториев, домов отдыха.

В сезон активности клещей проводится энтомологический мониторинг заклещевленности территорий.

Напоминаем, если произошло присасывание клеща, необходимо как можно быстрее удалить его, стараясь не повредить хоботок. Для этой цели сделать петлю из нитки, накинуть ее на место присасывания клеща, свести концы нитки вместе и по часовой стрелке осторожно прокрутить. Извлеченного клеща вместе с ниткой поместить в пластиковую или стеклянную емкость, в которую предварительно положить увлажненную ватку, плотно прикрыть крышечкой и доставить клеща в лабораторию. Место присасывания обработать кожным антисептиком.

Для своевременного целенаправленного проведения экстренных мер профилактики клещевых трансмиссивных инфекций (КТИ) клеща доставляют в лабораторию в течение первых 3-х дней с момента присасывания.

Если вы сами не смогли снять клеща, то вам необходимо обратиться в травмопукт г. Ярославля или в приемный покой ЦРБ.

Снятого клеща можно исследовать в лабораториях «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»:

– в городе Ярославле по адресу г. Ярославль, ул. Войнова, дом 1, телефон 8(4852) 73-36-42;

– в городе Рыбинске по адресу: г. Рыбинск, ул. Солнечная, дом 39,телефон 8(4855) 55-12-88;

– в городе Ростове – г. Ростов, Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

Если получен положительный результат исследования клеща на вирус клещевого энцефалита, то пострадавшему вводится бесплатно противоклещевой иммуноглобулин в том случае, если от момента присасывания клеща прошло не более 3-х дней.

Противоклещевой иммуноглобулин вводится для жителей г. Ярославля в травмопунктах:

– травматологический пункт ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3», по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 29, телефон 55-73-70;

– проживающим в Красноперекопском, Фрунзенском, Кировском районах в травмопункте ГБКУЗ ЯО Городской больнице им. Н.А. Семашко, расположенной по адресу: г. Ярославль, ул. Семашко, д. 7, телефон 45-04-09;

– проживающим в Ленинском, Дзержинском, Заволжском районах в травмопункте ГБУЗ ЯО Клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.И. Соловьева, который расположен по адресу: г. Ярославль, Загородный сад, д.3, телефон 73-52-69;

– жителям области в приемных покоях центральных районных больниц.

Если в клеще обнаружены боррелии, то для назначения курса антибиотикопрофилактики необходимо обратиться к участковому педиатру, терапевту, инфекционисту по месту проживания.

Ситуация по надзору за клещевыми трансмиссивными инфекциями находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.