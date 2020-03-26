Администрация Рыбинска вновь привлекает кредиты

26.03.2020, 8:51, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, Общество

Департамент финансов администрации города разместил очередные заявки на привлечение кредитных средств на общую сумму 238 миллионов рублей.

Услуги по предоставлению кредитных средств городскому округу город Рыбинск предоставляются на цели, предусмотренные бюджетным законодательством, в пределах установленных Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа город Рыбинск на 2020 год, утвержденной решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2019 № 94 «О бюджете городского округа город Рыбинск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи сроком на 730 дней (два года – ryb.ru), без обеспечения с правом досрочного погашения кредита (или его части), сообщается в конкурсной документации.

По условиям аукционной документации запрашиваемая процентная ставка должна составить 7 процентов годовых.

Как следует из «программы муниципальных заимствований», администрация Рыбинска на 1 января была должна 1,090 млрд рублей по коммерческим кредитам и 273,75 миллионов по бюджетным кредитам (всего 1 392 661 120 рублей).

Кроме того, в долговые обязательства города дополнительно входят «муниципальные гарантии» на сумму 28 911 120 рублей.