Яблоня колоновидная – особенности

18.03.2020, 15:38, Детали

Теги: Экология

Колоновидными называют растения, которые не имеют больших боковых веток. Это естественные гибриды.

В пятидесятых годах прошлого столетия ученые заметили, что одна из веток яблони, возраст которой превышал сорок лет, не похожа на остальные. Она не имела боковых побегов, а была вся облеплена листвой и плодами. Этот факт заинтересовал селекционеров. Ими был выведен новый сорт. Это была яблоня колоновидная .

Исходя из названия, по форме эти деревья напоминают колонны. Они занимают мало места на участке, за счет этого даже на небольшой территории можно разбить большой сад.

Самыми популярными и излюбленными сортами колоновидных яблонь можно назвать:

Триумф.

Медок.

Останкино.

Икша.

Чувства.

Бабье лето.

Арбат.

Камила.

Червонец.

И много других сортов.

Посадка и особенности выращивания

Саженцы бывают двух видов – с открытой корневой системой и закрытой. Открытая корневая система обладает своими недостатками. Это срочная посадка, растение сажают ранней весной или поздней осенью, когда листвы на деревьях уже нет.

Закрытая корневая система позволяет пересаживать деревья в любое время. Такие деревья лучше приживаются, у них быстрее начинается рост.

Для того чтобы высадить дерево нужно подготовить место для посадки.

Для этого необходимо вырыть яму размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров. Углубление пролить хорошо водой, дождаться, когда она впитается. Подсыпать земли, сформировать из нее пригорок. В яму можно добавить минеральных удобрений для плодово-ягодных культур, перегноя или компоста. На пригорок поставить яблоню (открытая корневая система), расправить корни и постепенно засыпать ее землей, в конце утрамбовать, сделав небольшое углубление у приствольного круга. Это нужно, чтобы эффективно поливать растение водой. Если у растения закрытая корневая система, то выкапывается яма, чуть больше, чем емкость, в которой находится яблоня. Затем нужно аккуратно вытряхнуть яблоню, не нарушив земляной ком. Если горшок одноразовый, тонкий, то лучше разрезать его. Поставить ком в подготовленную яму, засыпать землей и утрамбовать.

В течение месяца свежепосаженные деревья нужно регулярно поливать, чтобы яблоня приживалась быстрее, и у нее начался рост.

Колоновидные яблони можно располагать на расстоянии друг от друга в метре. Благодаря этому можно посадить сразу несколько сортов, не загромождая участок.