Долги за газ по-прежнему растут
 

Долги за газ по-прежнему растут

13.03.2020, 12:11, Главное
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Долг за природный газ ООО «Рыбинская генерация» за февраль 2020 года увеличился на 35,5 миллионов рублей и составил 1 млрд 197,6 млн.

В эту сумму включены долги МУП «Теплоэнерго», которые новое предприятие обязано погасить в соответствии с условиями концессии.

Напомним, по условиям соглашения, ООО «Рыбинская генерация» получил все основные активы МУП «Теплоэнерго» безвозмездно, на срок 20 лет. При этом, новое предприятие обязалось погасить часть кредиторской задолженности МУП (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн») при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (МУП «Теплоэнерго» вернет эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в инфраструктуру в сумме 984,8 млн рублей (за счет роста тарифа).

Крупнейшие должники за природный газ в Ярославской области, в млн рублей (без учета межрегиональной ПАО «ТДК-2») на 1 марта 2020 года:

1. ООО «Рыбинская генерация», в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго» – 1 197,6
2. АО «ЯГК» – 749,3
3. ООО «ПЭК» – 685,5
4. ПАО «ОДК-Сатурн» – 130,2
5. АО «Тутаевская ПГУ» – 61,8
6. ООО «МЭС» – 62,3
7. ООО «АДС» – 56,4
8. ООО «Атлас-М», в т.ч. в части задолженности ООО «Котельная промплощадки» – 49,4
9. ОАО «Яргортеплоэнерго» – 44,5
10. Администрация Даниловского сельского поселения в части задолженности МКП «Теплосервис», МКП «Теплосервис» – 34,4
11. АО «ГУ ЖКХ» – 30,4
12. МУП РМР «Коммунальные системы» – 28,3
13. МУП «Энергоресурс» – 27,5
14. АО «МКЭ» – 24,0
15. ОАО «ЖКХ «Заволжье» – 18,6

Всего по Ярославской области: 3,4 млрд рублей.



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