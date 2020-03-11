В рамках нацпроекта «Культура» рыбинские учреждения получают обновление

11.03.2020, 15:33, Новости

Теги: Бюджет, Культура

В Рыбинске учреждения культуры привлекают средства федерального бюджета на обновление материально-технической базы и развитие новых направлений.

Заявки на участие в национальном проекте «Культура» подготовлены и направлены по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В перспективных планах – от обновления фондов музыкальных школ методической литературой до открытия виртуального концертного зала.

– Наши учреждения продолжают участвовать в национальном проекте «Культура» второй год. Сейчас мы сформировали заявки уже на 2021 год. Одна из самых больших по финансовым затратам заявка подготовлена на оборудование виртуального концертного зала. Объем финансирования составляет около пяти миллионов рублей. При положительном рассмотрении у горожан появится возможность смотреть трансляции лучших мировых классических концертов в ОКЦ, – поделилась планами начальник управления культуры Марина Воронина.

Еще одним масштабным проектом может стать техническое переоснащение библиотеки № 4 на ул. Моторостроителей, 11 по модельному принципу.

– Площадь библиотеки позволяет организовать модельную библиотеку – современное пространство, полностью модернизированное и оснащенное техническими средствами. В этом микрорайоне есть потребность организовать такое пространство, не уступающее БИЦ «Радуга», – подчеркнула Марина Воронина.

Финансовую поддержку в рамках нацпроекта смогут получить и творческие коллективы. Заявка подготовлена от творческого объединения «Карусель» ДК «Слип». Федеральную субсидию по данному направлению коллектив сможет направить на пошив сценических костюмов, участие в фестивалях.

Это не первый положительный опыт участия учреждений сферы культуры в федеральных целевых программах. В 2019 году по нацпроекту «Культура» в музыкальную школу имени П.И Чайковского поступило около трех миллионов рублей, средства были направлены на приобретение музыкальных инструментов и обновление концертного зала. В 2020 году в трех учреждениях выполнят капитальный ремонт. Средства поступят в детскую школку искусств №5 и музыкальные школы №№ 1 и 7, отметили в пресс-службе администрации города.