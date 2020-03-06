Администрация Рыбинска намерена спасти памятник федерального значения

06.03.2020, 14:12, Новости

Теги: Архитектура, Бюджет

В Рыбинске разрушается ансамбль бывшей биржевой больницы судорабочих, который находится в федеральной собственности.

Комплекс по улице Бурлацкой является объектом культурного наследия Ярославской области и состоит из шести деревянных зданий, построенных в конце XIX века. Администрация Рыбинска готова принять комплекс на баланс города и предпринять меры для сохранения архитектурного ансамбля.

Начиная с 2010 года, администрация Рыбинска неоднократно обращалась в Территориальное управление Росимущества с просьбой передать объекты городу.

— В 2017 году главой города Денисом Добряковым было принято принципиальное решение о приемке зданий в городское имущество. Но процесс затянулся по субъективным причинам. В феврале этого года направлено повторное обращение в Территориальное управление Росимуществом во Владимирскую область и непосредственно в Росимущество с описанием удручающего состояния памятника архитектуры и обоснованием передачи на муниципальный уровень, — пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина. — Процесс оформления не быстрый, все зависит от федеральных структур, со своей стороны администрация готова в кратчайшие сроки принять объекты.

Пока здание не будет передано в муниципальную казну, направить средства городского бюджета на консервацию зданий или другие охранные мероприятия невозможно. Со стороны контрольных органов это будет расценено как нецелевое расходование бюджетных средств. Если решение вопроса по сохранению объекта культурного наследия найдет понимание в федеральных структурах, то у Рыбинска появится возможность сохранить уникальный ансамбль зданий больницы судорабочих, отметили в пресс-службе администрации города.