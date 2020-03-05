Дворцы культуры Рыбинска приглашают на праздничные концерты

05.03.2020, 15:49, Афиша

Теги: Концерт, Праздник, Театр

Обширную праздничную программу подготовили городские учреждения культуры к Международному женскому дню.

С 6 по 8 марта включительно жительницы Рыбинска смогут посетить концерты, спектакли и интерактивные развлекательные программы.

Первые мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут в Рыбинском драматическом театре, БИЦ «Радуга» и ДК «ГЭС» 6 марта. Библиотечно-информационный центр подготовил для гостей праздничную программу «Подарок маме». Начало в 17:30. В ДК поселка ГЭС с 6 по 8 марта включительно, с 14:00 до 16:00 состоится интерактивная программа «Юбилей большой кулинарной книги». А артисты драмтеатра представят спектакль «Мужская работа» (6 марта – в 18:00, 7 марта – в 17.00).

В предпраздничный день, 7 марта жительниц города приглашают на концерты ДК «Волжский» (начало в 12:00) и КДК «Переборы» (начало в 15:00). Также в этот день для рыбинцев споет Артур Руденко. Выступление восходящей звезды шансона состоится в ДК «Вымпел», в 18:00.

8 Марта праздничный концерт «Подарки мамам» запланирован в ДК «Слип» (начало в 13:00). В Общественно-культурном центре в этот день пройдет моноспектакль с участием народного артиста России Валерия Кириллова «Женщины» (начало в 17:00); на сцене драмтеатра с программой «Калейдоскоп хитов» выступит муниципальный оркестр (начало в 18:00); в ДК «Вымпел» состоится концерт ВИА «Лейся, песня» (начало в 18:00); а в ДК «Волжский» с 18:00 до 23:00 будет открыта праздничная танцевальная площадка.

Пресс-служба администрации города Рыбинска