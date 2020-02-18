«Ростех Деминский марафон» — состояние трассы, транспорт и программа

18.02.2020, 8:15, Главное

Теги: Выходные, Дёмино, Спорт

Главный вопрос, который волнует сейчас и участников, и организаторов «Ростех Деминского марафона», — это состояние трассы.

— Для подготовки лыжни сделано все возможное и даже невозможное. Сейчас лежит хорошая подушка из снега, и «на низком старте» команда волонтеров, которая после оценки состояния трассы 19 февраля, будет готова перемещать снег на проблемные участки, — сообщают организаторы. — Мы будем держать вас в курсе, а сейчас выкладываем свежие фото и призываем не тренироваться на лыжне марафона до пятницы. Отдельная просьба к любителям снегоходов не ездить по трассе, которую уже успели нарушить в районе деревни Пирогово. Надеемся на понимание, верим в погоду и удачу на нашей стороне.

Для тех, кто надеется на лучшее (на погоду и снег), пресс-служба марафона сообщила, что правительство Ярославской области обратилось в ОАО «РЖД» с просьбой изменить график движения поезда «Москва-Рыбинск». Железнодорожники пошли навстречу, и 29 февраля в день проведения главной гонки на 50 км поезд №602Я прибудет в Рыбинск на два часа раньше — в 7:00 вместо 09:00, чтобы все желающие успели к началу марафонских стартов.

Благодаря соглашению между правительством Ярославской области и ОАО «РЖД» меняется время прибытия поезда №602Я. Он отправится от Белорусского вокзала в Москве 28 февраля в 21:12 и прибудет в Рыбинск 29 февраля в 6:59 минут. Это даст возможность участникам XIII Ростех Деминского марафона спокойно добраться от железнодорожного вокзала Рыбинска до центра лыжного спорта «Демино», получить стартовые пакеты, подготовиться к гонке и вовремя выйти на старт.

Кроме того, до 24 февраля также можно забронировать место на чартерный рейс автобуса «Москва-Демино-Москва».

График движения автобусов:

Отправление из Москвы со станции метро «Алтуфьево» 28 февраля 2020 года в 10:30.

Отправление из «Дёмино» 29 февраля в 17:00, 1 марта в 16:00.

Стоимость проезда в одну сторону — 2000 рублей. Оплата осуществляется онлайн. Ссылка на оплату высылается заявителю в ответном письме. Оплата принимается до 24 февраля 20:00.

Для бронирования мест необходимо отправить письмо на адрес: [email protected] с указанием фамилии, имени, направления, даты и времени рейса, контактного телефона. Просьба указывать действующие номера мобильных телефонов! Перевозку осуществляет ООО «Верхневолжские междугородние линии».

Для зрителей и болельщиков также будут организованы автобусные рейсы из Рыбинска к началу главных гонок марафона и обратно.

Традиционно рыбинский марафон – это не только спортивное мероприятие, но и большой праздник для тех, кто приезжает в Демино в качестве гостей и болельщиков. И после волнового старта двух тысяч участников золотой гонки на 50 километров зрители в ожидании финиша могут интересно провести время, став гостями культурно-развлекательной программы «Ярославия ФЕСТивальнаЯ».

В этом году в первый спортивный день, 29 февраля на территории Демино будут работать 15 тематических площадок, в организации которых примут участие муниципальные образования региона: Рыбинск, Ярославль, Брейтово, Тутаев, Рыбинский район. Это будет презентация собственных интерактивных программ, посвященных празднику Масленицы. Столица региона представит фестиваль «ЯрКрафт», в рамках которого презентуют свои работы мастера прикладного искусства, также запланировано дефиле зимней одежды от модельера Натальи Матросовой.

Неизменным элементом культурной программы Деминского марафона уже несколько лет остаётся конкурс «Рыбинская ЗаварУха». В этом году в кулинарном конкурсе примут участие команды 10 муниципальных образований Ярославской области.

— Такой формат культурной программы с туристским уклоном мы впервые опробовали на марафоне 2019 года. Он понравился всем гостям. Это народные и спортивные игры, фотозоны, сувенирные ярмарки. Программа рассчитана на детей и взрослых, молодежь, гостей из других регионов, будет интересна туроператорам, — рассказала Марина Воронина, начальник управления культуры администрации города Рыбинска, член оргкомитета Деминского марафона.

1 марта, второй спортивный день Деминского марафона сам по себе является зрелищным. Состоятся трогательные старты самых маленьких лыжников в беби-марафоне. Впервые в программе марафона организованы старты для детей в возрасте 9-10 лет. Далее стремительные юниорские гонки на 5 и 10 километров. А затем старт и финиш серебряной гонки марафона на дистанции 25 километров классическим стилем. Сопровождать мероприятие будет весёлая анимация.

Напомним, 29 февраля и 1 марта под Рыбинском состоится XIII международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet. Его участниками станут около трех тысяч профессионалов и любителей лыжного спорта из 14 стран мира и 60 регионов России. Стать болельщиками самого крупного российского марафона в Демино приедут около 10 тысяч зрителей.

Программа соревнований:

28.02.2020

17:00 – Традиционная «Паста-пати», брифинг (кафе «Чемпион» 1 этаж).

18:00 – Торжественный приём для Мастеров WORLDLOPPET (кафе «Чемпион 2 этаж)

29.02.2020

11:00 – СТАРТ «XIII. Традиционного Международного Деминского лыжного марафона FIS/WORLDLOPPET 2020» 50 км FT. Волновой масс — старт (с интервалом 3 минуты между группами/волнами)

14:30 – Церемония награждения

01.03.2020

09:30 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км стиль классический (CT). Масс-старт.

10:00 — Гонка на дистанцию 2 км стиль классический (CT). Масс-старт

10:20 – Гонка на дистанцию 5 км стиль классический (CT). Масс-старт.

10:40 – Гонка на дистанцию 10 км стиль классический (CT). Масс-старт.

11:00 – Гонка WORLDLOPPET на дистанцию 25 км стиль классический (CT). Волновой масс – старт (с интервалом 3 минуты между группами/волнами)

14:30 – Церемония награждения