Вино, которое заставит сердце биться чаще в День всех влюбленных

14.02.2020, 7:15, Детали

Теги: Праздник

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как не ошибиться с вином для романтического ужина.

Вино – самый романтичный из напитков. Согласитесь, странно представить себе пиво за ужином при свечах или неспешную душевную беседу с близким человеком за бутылкой водки. Вино – это лучшее дополнение к еде от легких салатов до десертов с шоколадом, которыми можно побаловать себя и любимых. В том, как выбрать вино к празднику всех романтиков, но при этом не разориться, разобрались эксперты Роскачества.

Любовь… Сколько великих людей высказывались об этом чувстве, сколько великих произведений искусства ему посвящено, и как много граней у любви. Она бывает семейная, дружеская, романтическая, неразделенная, платоническая, жертвенная, патриотическая… В общем, любовь прикасается ко всем, но по-разному: от «piccolo a more», до «хочешь, я взорву все звезды».

Пять стилей, пять идей

«Винный гид России» привлек огромный интерес со стороны потребителей. Более 600 вин из российского винограда, протестировало жюри российских и зарубежных экспертов, выбрав лучшие в пяти категориях: игристые, белые, красные и розовые «тихие» вина, а также сладкие «ликерные».

Каждый из этих стилей по-своему интересен и может придать особый шарм романтическому вечеру. Особенно, если подойти к этому вопросу творчески. Эксперты Роскачества подобрали вина в каждой категории и предложили к ним свои рекомендации.

Игристое трио. Классика романтики

Для первого свидания подойдут легкие закуски – сыр, багет, фрукты, орехи – и, конечно, легкое игристое! Свежесть, аромат и волшебные пузырьки обязательно создадут романтическое настроение. Игристые вина – это, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда мы думаем о романтике. Ведерко со льдом, запотевшая бутылка, высокие бокалы, свечи… Ну, и так далее.

Игристые вина так многообразны, что в этой категории эксперты Роскачества предлагают не одно вино, а целых три с разными нюансами.

Дербентское Российское шампанское брют белое (Дербентская винодельческая компания). Легкое вино, по стилистике напоминающее об итальянских игристых. Это объяснимо, поскольку производится этот вино командой итальянских специалистов.

• Для кого: для молодых романтиков, начиная со студенческого возраста и тех, у кого после покупки подарков любимым денег осталось немного. Демократичное по цене и достаточно часто встречающееся на полках вино.

• С чем: отлично само по себе, с легкими закусками, свежим салатом, креветками и другими морепродуктами.

• Подача: хорошо охлажденным при 6-8 С в ведерке со льдом.

Виктор Дравиньи, классика, брют белое игристое 2016 (Абрау-Дюрсо) – произведенное классическим методом вино, выдержанное в бутылке в горных тоннелях Абрау-Дюрсо.

• Для кого: для сложных натур и тех, кто ищет в игристых винах не только легкость и свежесть, но и глубину, и готов, при этом, потратить на бутылку вина около 800-900 рублей.

• С чем: вино гастрономично и может сопровождать весь ужин, если в качестве горячего предполагается рыба на пару, а на десерт – чизкейк или фруктовый салат.

• Подача: охлажденным до 8-9 С в ведерке со льдом.

«Мысхако» Вино игристое полусухое розовое, ЗГУ «Кубань. Новороссийск» 2018. Гармоничное вино с легкими оттенками свежих ягод и красных фруктов и сбалансированной сладостью. В конце концов, розовое игристое в бокале – это еще и красиво!

• Для кого: начинающим гурманам, для которых «брют» – это «кисло», любителям «повкусней». И, что немаловажно, по невысокой цене. Вино получило одну из самых высоких оценок в исследовании и, при этом, стоит оно около 250-300 рублей.

• С чем: без сопровождения само по себе, а также с ягодами, фруктами.

• Подача: охлажденным до 6-7 С в ведерке со льдом.

Белое к мясу?

Всегда приятно удивлять любимых, открывать с новой стороны какие-то «давно известные» вещи. Например, известный принцип «белое к рыбе, красное к мясу» можно творчески переосмыслить в процессе приготовления романтического ужина (или, на худой конец, выбора заказа в службе доставке еды на дом).

Выдержанные белые вина могут быть вполне достойной парой и к мясным блюдам. Главное, чтобы мясо было нежирным. Если вы поклонник бараньего шашлыка или стейка рибай, дочитайте рекомендации до следующего раздела. А вот к мясу птицы или нежирным медальонам из свинины вполне подойдет лидер белых вин рейтинга Роскачества.

Шато Тамань Резерв Рислинг, вино географического наименования выдержанное сухое белое 2016 – вино из региона Тамани Краснодарского края, выдержанное в дубовых бочках. Достаточно полнотелое с хорошей «структурой» во вкусе.

• Для кого: для экспериментаторов, готовых к новым открытиям и гастрономическим впечатлениям.

• С чем: блюда из белого мяса, птицы, а также к рыбе на гриле.

• Подача: 11-12 С, откупорить за 15-20 минут до подачи, чтобы дать вину «подышать» и раскрыться.

Любовь – не вздохи на скамейке

Тем, кто набегался за неделю по делам и намерен провести вечер пятницы 14 февраля за спокойным ужином с серьезными блюдами, стоит подобрать достойное вино. Чтобы и к еде хорошо подошло, и поговорить было о чем. При этом, желательно, чтобы вино и мужчинам показалось достаточно серьезным, и девушки не жаловались, что «слишком терпкое». Лучшее красное вино исследования «Винный гид России» как раз позволит соблюсти баланс всех интересов.

INKERMAN. Коллекция Grand Reserve Каберне Качинское, вино выдержанное сухое красное географического наименования 2015.

Вино из Крыма, с виноградника, расположенного на территории Севастополя. Качинское Каберне – один из известных уже несколько десятилетий винных брендов. Производится с советских времен, но сейчас делается в классической европейской стилистике с выдержкой во французском дубе. Стоит около 800 рублей, но свою стоимость совершенно оправдывает.

• Для кого: для зрелых романтиков, не потерявших вкуса к жизни.

• С чем: гастрономично, подойдет и к утке, и к мясу на гриле, и более сложным мясным блюдам с различными соусами.

• Подача: при 12-14 С, перед подачей декантировать или перелить в графин с широким горлом.

В дружбе тоже есть своя романтика!

Еда может быть разной – как и вино. Но если вы решили заказать пиццу или суши, подойдут розовые, тихие и игристые вина, легкие белые – тоже идеально!

Для тех, кто любит себя… и ни с кем не хочет делить этот прекрасный праздник – День влюбленных, все крайне просто. Берем все самое любимое – да побольше!

— Много случаев мы не описали, и для каждого – свое вино и подходящая гастрономическая пара. Но самое главное – вино, как и любовь, должно доставлять удовольствие! Потому обязательно отнеситесь к выбору вина серьезно – будто выбираете «вторую половинку». Плохое вино способно легко испортить романтический ужин, как и «не тот человек». Чтобы этого не случилось, почаще заглядывайте в «Винный гид» Роскачества, ведь там только те вина, которые впечатлили самых достойных и опытных сомелье – есть большая вероятность, что они порадуют и вас!, – подчеркнула Юлиана Григорьева, директор Независимой Школы Сомелье WINE People и эксперт «Винного гида России».