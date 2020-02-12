Мероприятия, посвященные 275-летию со дня рождения Федора Ушакова

12.02.2020, 11:00, Событие

Теги: Праздник, Ушаков

24 февраля в Рыбинске пройдут мероприятия, посвященные 275-летию со дня рождения адмирала российского флота Федора Ушакова.

На родине флотоводца день его рождения отметят торжественным митингом у памятника и соревнованиями судомоделистов.

Будущий адмирал Российского флота Фёдор Федорович Ушаков родился в деревне Бурнаково в 40 километрах от Рыбинска. Покинув рыбинскую землю, во взрослом возрасте возвращался на родину всего пару раз. Его героическая история военных побед связана с южными морями, а деятельность политика и градостроителя – с Севастополем. Местом упокоения адмирала стал Санаксарский монастырь в Мордовии.

Но на малой родине имя адмирала, прославившего мощь российского флота, помнят и чтят. В центральной части Рыбинска установлен памятник непобедимому адмиралу, в честь него назван бульвар. В 2001 году Федор Ушаков канонизирован. В настоящее время ряд мероприятий патриотической направленности связаны с именем адмирала Ушакова. Четверть века проводится турнир по плаванию имени Ф.Ф. Ушакова, а также межмуниципальные спортивные состязания «Ушаковский берег», Ушаковский фестиваль, который ежегодно проходит в Хопылево, месте, где крестили будущего военачальника. По частной инициативе создан и развивается музей адмирала Ушакова.

Начнутся праздничные мероприятия в Рыбинске с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе (с 8 до 10:30).

В 11 часов в Центре детского и юношеского технического творчества состоятся соревнования юных судомоделистов.

В 13:30 состоится торжественное мероприятие у памятника адмиралу на Ушаковском бульваре. В нем примут участие представители городской администрации, общественных организаций, духовенства, курсанты рыбинского речного училища, кадеты, члены Клуба юных моряков имени Евгения Коврижных. Собравшиеся отметят роль адмирала в истории и современной жизни, возложат цветы к памятнику.

Предприятия общественного питания, расположенные в исторической части Рыбинска, поддержат знаменательную дату тематическим «флотским» меню, они специально разработали блюда «Адмиралтейской кухни». Это кафе «12 стульев» (ул. Стоялая, 4), кафетерий «5 минут счастья» (ул. Стоялая, 13), гастробар «Супберри» (ул. Стоялая, 16), «Бук-бар» (ул. Кирова, 3).

Пресс-служба администрации Рыбинска