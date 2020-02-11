Медиарейтинги губернаторов за январь

«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за январь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В январе 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 21 341 159 182,4 2 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 14 255 87 024,5 3 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 617 40 478,8 4 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 236 23 527,6 5 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 031 14 306,1 6 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 4 279 11 105,0 7 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 2 580 10 210,0 8 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 2 814 9 586,1 9 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 2 278 9 525,1 10 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 1 914 8 413,0 11 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 1 820 8 398,0 12 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 097 6 766,2 13 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 1 750 6 114,4 14 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 489 5 895,1 15 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 1 513 5 542,2 16 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 205 3 925,4 17 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 1 638 3 817,1 18 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 1 872 3 815,3

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Андрея Бочкарева вместо Марата Хуснуллина на должность вице-мэра столицы в городском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку новой вылетной магистрали — Южного дублера Кутузовского проспекта, который получит название проспекта Генерала Дорохова. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр федеральной земли Бавария Федеративной Республики Германия Маркус Зедер подписали совместное заявление о сотрудничестве. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортно-пересадочный узел между платформой НАТИ и станцией МЦК «Лихоборы».

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл ассамблею «Здоровая Москва», которая прошла на ВДНХ. Глава города выступил на пленарном заседании, на котором отметил, что главным показателем качества здравоохранения является уровень продолжительности жизни. Помимо этого, мэр Сергей Собянин сообщил о планах полномасштабной рекультивации зараженного радиацией склона у Москвы-реки в районе парка «Коломенское» рядом с Московским заводом полиметаллов, где будет построена Юго-Восточной хорда (ЮВХ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным ежегодным обращением к жителям региона. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчикам, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Андрей Воробьев пообщался с детьми, угостил их клубникой и подарил подарки. Он также пригласил мальчиков на экскурсию в океанариум.

Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин вместе с воспитанниками школы олимпийского резерва «Шуколово» покатались на лыжах и сноубордах со склонов Горнолыжного клуба Леонида Тягачева.

Полигоны «Ядрово» и «Лесная» будут закрыты в текущем году, при этом жителей территорий в пятикилометровой зоне от полигонов освободят от оплаты за вывоз мусора в течение года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В новый состав президиума Госсовета вошел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что на очередном заседании регионального правительства, которое провел Игорь Руденя, обсуждался проект государственной программы Тверской области по развитию демографической и семейной политики до 2025 года. Помимо этого, в деревне Хорошево Тверской области началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранами Ржева и Ржевского района и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы». Также сообщалось, что губернатор Игорь Руденя в рамках визита на транспортное предприятие «Верхневолжское АТП» провел совещание о реализации мероприятий по внедрению новой модели пассажирских перевозок на территории Тверской области.

Главы регионов в январе 2020 года:

Место в рейтинге Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 21 341 159 182,4 2 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 9 645 91 401,9 3 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 14 255 87 024,5 4 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 8 698 61 913,8 5 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 7 713 59 292,0 6 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 13 249 56 017,9 7 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 9 022 54 091,1 8 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 6 806 48 319,4 9 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 617 40 478,8 10 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 6 350 37 548,2 11 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 5 845 35 725,3 12 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 5 969 34 227,6 13 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 4 299 34 202,0 14 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 5 787 29 927,1 15 НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич Чувашия 2 576 27 231,1 16 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 236 23 527,6 17 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 5 399 22 077,2 18 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 4 491 21 897,8 19 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 4 024 21 590,1 20 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 3 501 21 310,0 21 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 6 253 21 208,2 22 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 4 751 19 894,1 23 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 2 523 18 825,5 24 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 3 395 18 377,5 25 РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 4 253 17 523,2 26 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 2 913 16 900,6 27 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 2 965 15 781,2 28 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 3 501 15 716,1 29 ЧИБИС Андрей Владимирович Мурманская обл. 2 919 15 595,0 30 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 3 357 15 524,8 31 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 4 796 14 859,1 32 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 031 14 306,1 33 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 2 843 14 064,0 34 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 2 494 13 788,2 35 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 2 125 13 618,2 36 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 2 431 13 233,2 37 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 3 981 13 223,0 38 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 2 115 13 061,0 39 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 2 447 13 045,1 40 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 1 995 12 494,6 41 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 2 333 12 364,0 42 КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия 1 774 12 229,1 43 ШУМКОВ Вадим

Михайлович Курганская обл. 2 374 11 532,0 44 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич (до 21 января) Пермский край 2 085 11 394,1 45 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 4 279 11 105,0 46 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 1 831 10 806,3 47 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 1 626 10 494,3 48 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 2 580 10 210,0 49 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 2 241 10 139,5 50 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 2 956 9 966,0 51 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 1 808 9 683,1 52 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 2 280 9 649,1 53 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 2 814 9 586,1 54 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 2 278 9 525,1 55 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 710 9 490,1 56 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 1 756 9 425,0 57 УСС Александр Викторович Красноярский край 2 676 9 249,0 58 ФУРГАЛ Сергей Иванович Хабаровский край 1 858 8 766,1 59 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 1 914 8 413,0 60 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 1 820 8 398,0 61 ПАСЛЕР Денис Владимирович Оренбургская обл. 1 404 7 964,0 62 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 497 7 741,6 63 ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович Еврейская автономная обл. 1 482 6 834,1 64 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 2 097 6 766,2 65 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 1 594 6 327,5 66 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 1 559 6 215,0 67 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 1 511 6 128,4 68 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 1 750 6 114,4 69 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 489 5 895,1 70 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия — Алания 1 593 5 619,1 71 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 1 513 5 542,2 72 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 1 188 5 177,0 73 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 1 134 4 967,0 74 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 829 4 299,0 75 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 205 3 925,4 76 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 1 638 3 817,1 77 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 1 872 3 815,3 78 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Ненецкий АО 542 3 176,0 79 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 1 376 3 036,0 80 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 1 016 2 944,0 81 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 786 2 831,0 82 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 902 2 630,0 83 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 835 2 562,0 84 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 829 2 507,1 85 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 389 1 081,0

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