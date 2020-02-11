Медиарейтинги губернаторов за январь

«Медиалогия» подготовила рейтинги губернаторов за январь 2020 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В январе 2020 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
21 341
|
159 182,4
|
2
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
14 255
|
87 024,5
|
3
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 617
|
40 478,8
|
4
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 236
|
23 527,6
|
5
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 031
|
14 306,1
|
6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 279
|
11 105,0
|
7
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 580
|
10 210,0
|
8
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 814
|
9 586,1
|
9
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
2 278
|
9 525,1
|
10
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
1 914
|
8 413,0
|
11
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
1 820
|
8 398,0
|
12
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 097
|
6 766,2
|
13
|
АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич
|
Калужская обл.
|
1 750
|
6 114,4
|
14
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
1 489
|
5 895,1
|
15
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
1 513
|
5 542,2
|
16
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 205
|
3 925,4
|
17
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 638
|
3 817,1
|
18
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
1 872
|
3 815,3
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Андрея Бочкарева вместо Марата Хуснуллина на должность вице-мэра столицы в городском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку новой вылетной магистрали — Южного дублера Кутузовского проспекта, который получит название проспекта Генерала Дорохова. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр федеральной земли Бавария Федеративной Республики Германия Маркус Зедер подписали совместное заявление о сотрудничестве. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортно-пересадочный узел между платформой НАТИ и станцией МЦК «Лихоборы».
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл ассамблею «Здоровая Москва», которая прошла на ВДНХ. Глава города выступил на пленарном заседании, на котором отметил, что главным показателем качества здравоохранения является уровень продолжительности жизни. Помимо этого, мэр Сергей Собянин сообщил о планах полномасштабной рекультивации зараженного радиацией склона у Москвы-реки в районе парка «Коломенское» рядом с Московским заводом полиметаллов, где будет построена Юго-Восточной хорда (ЮВХ).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным ежегодным обращением к жителям региона. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчикам, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево. Андрей Воробьев пообщался с детьми, угостил их клубникой и подарил подарки. Он также пригласил мальчиков на экскурсию в океанариум.
Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин вместе с воспитанниками школы олимпийского резерва «Шуколово» покатались на лыжах и сноубордах со склонов Горнолыжного клуба Леонида Тягачева.
Полигоны «Ядрово» и «Лесная» будут закрыты в текущем году, при этом жителей территорий в пятикилометровой зоне от полигонов освободят от оплаты за вывоз мусора в течение года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В новый состав президиума Госсовета вошел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также СМИ сообщали, что на очередном заседании регионального правительства, которое провел Игорь Руденя, обсуждался проект государственной программы Тверской области по развитию демографической и семейной политики до 2025 года. Помимо этого, в деревне Хорошево Тверской области началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Губернатор Игорь Руденя встретился с ветеранами Ржева и Ржевского района и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы». Также сообщалось, что губернатор Игорь Руденя в рамках визита на транспортное предприятие «Верхневолжское АТП» провел совещание о реализации мероприятий по внедрению новой модели пассажирских перевозок на территории Тверской области.
Главы регионов в январе 2020 года:
|
Место в рейтинге
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
21 341
|
159 182,4
|
2
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
9 645
|
91 401,9
|
3
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
14 255
|
87 024,5
|
4
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
8 698
|
61 913,8
|
5
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
7 713
|
59 292,0
|
6
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
13 249
|
56 017,9
|
7
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
9 022
|
54 091,1
|
8
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
6 806
|
48 319,4
|
9
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 617
|
40 478,8
|
10
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
6 350
|
37 548,2
|
11
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
5 845
|
35 725,3
|
12
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
5 969
|
34 227,6
|
13
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
4 299
|
34 202,0
|
14
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
5 787
|
29 927,1
|
15
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
2 576
|
27 231,1
|
16
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 236
|
23 527,6
|
17
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
5 399
|
22 077,2
|
18
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
4 491
|
21 897,8
|
19
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
4 024
|
21 590,1
|
20
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
3 501
|
21 310,0
|
21
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
6 253
|
21 208,2
|
22
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
4 751
|
19 894,1
|
23
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
2 523
|
18 825,5
|
24
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
3 395
|
18 377,5
|
25
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
4 253
|
17 523,2
|
26
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
2 913
|
16 900,6
|
27
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
2 965
|
15 781,2
|
28
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
3 501
|
15 716,1
|
29
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
2 919
|
15 595,0
|
30
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 357
|
15 524,8
|
31
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
4 796
|
14 859,1
|
32
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
4 031
|
14 306,1
|
33
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
2 843
|
14 064,0
|
34
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 494
|
13 788,2
|
35
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
2 125
|
13 618,2
|
36
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Коми
|
2 431
|
13 233,2
|
37
|
ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич
|
Дагестан
|
3 981
|
13 223,0
|
38
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
2 115
|
13 061,0
|
39
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
2 447
|
13 045,1
|
40
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
1 995
|
12 494,6
|
41
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
2 333
|
12 364,0
|
42
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 774
|
12 229,1
|
43
|
ШУМКОВ Вадим
|
Курганская обл.
|
2 374
|
11 532,0
|
44
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич (до 21 января)
|
Пермский край
|
2 085
|
11 394,1
|
45
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
4 279
|
11 105,0
|
46
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
1 831
|
10 806,3
|
47
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
1 626
|
10 494,3
|
48
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
2 580
|
10 210,0
|
49
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
2 241
|
10 139,5
|
50
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
2 956
|
9 966,0
|
51
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
1 808
|
9 683,1
|
52
|
ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|
Архангельская обл.
|
2 280
|
9 649,1
|
53
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
2 814
|
9 586,1
|
54
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
2 278
|
9 525,1
|
55
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
1 710
|
9 490,1
|
56
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
1 756
|
9 425,0
|
57
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
2 676
|
9 249,0
|
58
|
ФУРГАЛ Сергей Иванович
|
Хабаровский край
|
1 858
|
8 766,1
|
59
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
1 914
|
8 413,0
|
60
|
НИКИТИН Александр Валерьевич
|
Тамбовская обл.
|
1 820
|
8 398,0
|
61
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
1 404
|
7 964,0
|
62
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 497
|
7 741,6
|
63
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 482
|
6 834,1
|
64
|
СИПЯГИН Владимир Владимирович
|
Владимирская обл.
|
2 097
|
6 766,2
|
65
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская обл.
|
1 594
|
6 327,5
|
66
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
1 559
|
6 215,0
|
67
|
ИЛЮХИН Владимир Иванович
|
Камчатский край
|
1 511
|
6 128,4
|
68
|
АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич
|
Калужская обл.
|
1 750
|
6 114,4
|
69
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
1 489
|
5 895,1
|
70
|
БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович
|
Северная Осетия — Алания
|
1 593
|
5 619,1
|
71
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
1 513
|
5 542,2
|
72
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
1 188
|
5 177,0
|
73
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 134
|
4 967,0
|
74
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
829
|
4 299,0
|
75
|
САВЧЕНКО Евгений Степанович
|
Белгородская обл.
|
1 205
|
3 925,4
|
76
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
1 638
|
3 817,1
|
77
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
1 872
|
3 815,3
|
78
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Ненецкий АО
|
542
|
3 176,0
|
79
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 376
|
3 036,0
|
80
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 016
|
2 944,0
|
81
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
786
|
2 831,0
|
82
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
902
|
2 630,0
|
83
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
835
|
2 562,0
|
84
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
829
|
2 507,1
|
85
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
389
|
1 081,0
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