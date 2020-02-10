Более 1300 семей получают финансовую поддержку на детей

В Рыбинске 609 семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка и 719 семей при рождении третьего ребенка или последующих детей.

Общая сумма выплат ежемесячно составляет порядка 15,0 млн. рублей.

Финансовая помощь семьям оказывается по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

В рамках проекта предусмотрены следующие выплаты:

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 3 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается матерям из семей со среднедушевым доходом, не превышающим 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2020 году в Ярославской области размер среднедушевого дохода не должен превышать 23262 руб. Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в Ярославской области составляет 10571 руб.

— ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Данная выплата назначается семьям, среднедушевой доход которых ниже среднедушевых денежных доходов населения Ярославской области, т.е. денежных доходов в расчете на душу населения Ярославской области в месяц, в 2020 году – 23262 руб.) в размере величины прожиточного минимума для детей. Величина прожиточного минимума на детей устанавливается ежегодно Законом Ярославской области и на 2020 год составляет 10682 рубля.

Также в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» семьям, страдающим бесплодием, предоставляется возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, включая перенос криоконсервированного эмбриона, в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи.

Более подробную консультацию о порядке предоставления ежемесячных выплат и документах, необходимых для назначения можно получить в муниципальном учреждении «Центр социальных выплат» города Рыбинска, телефоны: (4855) 222-192, 222-209, 283-065, 222-920.

Комплекты документов на положенные выплаты можно подать:

— в МУ «Центр социальных выплат» города Рыбинска;

— в МФЦ «Мои документы»;

— через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба администрации города Рыбинска

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