В Волжском состоялась встреча с руководством УФСИН

В ДК «Волжский» прошла встреча жителей микрорайона с руководством города и областного управления Федеральной службы исполнения наказания.

Единственным вопросом было обсуждение возможного размещения на территории микрорайона Волжский еще одного исправительного учреждения для заключенных.

На встречу пришли более 700 местных жителей. Все до единого категорически против возможного размещения в центре микрорайона исправительного центра для заключенных.

— Сегодня мы проявляем то единство, которого не хватает району, городу и области в принятии важных для каждого из нас решений. Допускаю, что департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области рассматривал этот вариант, не зная, что в нашем микрорайоне уже размещены четыре учреждения УФСИН. Пятого мы не допустим, — высказал Владимир Константинов, бывший начальник ЮН83/12.

— Я разделяю позицию жителей Волжского, поэтому лично инициировал эту встречу, чтобы желания жителей были учтены при принятии решений. Пригласил на встречу руководителей УФСИН по Ярославской области, чтобы они смогли прокомментировать ситуацию вокруг возможного размещения исправительного центра, — заявил глава города Рыбинска Денис Добряков.

Территория микрорайона Волжский составляет 8,5 квадратных километров. На этой площади находятся три исправительные колонии и одна колония-поселение. Еще одно учреждение подобного вида предполагается разместить на улице Толбухина, в самом центре микрорайона.

— Вопрос этот никаким образом еще не решен. Мы сделали заявку на выделение нам помещения. То здание, которое нам предложил департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, нами не взято, не оформлено. Других вариантов нам не предлагали, — сказал Евгений Попов, начальник УФСИН России по Ярославской области.

По завершении встречи был оформлен протокол, в котором выражено общение мнение жителей Волжского. Вместе с собранными подписями против размещения исправительного центра для заключенных документ будет передан в Правительство Ярославской области.

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