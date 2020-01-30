Новый первый заместитель главы Рыбинска был принят на должность по знакомству, а не в силу своих профессиональных или деловых качеств.

Во всяком случае, такой вывод можно сделать исходя из пояснений о своем назначении, которые сделал Михаил Быков в ходе заседания муниципального совета.

Первое в этом году заседание рыбинских депутатов началось с представления назначенного 21 января первого заместителя главы города, бывшего заместителя директора департамента труда и социальной поддержки правительства Ярославской области.

— Сразу скажу, с Рыбинском меня связывает только знакомство с главой города, — сказал новый первый зам.

— С какой целью вас сюда направили? Либо вы в ссылке, либо по зову сердца (приехали), — поинтересовалась Нина Чистякова.

— Я здесь по личному приглашению Дениса Валерьевича (Добрякова), — ответил Михаил Быков.

Что касается более «близкого знакомства» с депутатами, то она будет позже – после того как новый руководитель поработает в городе.

— Чтобы вы понимали, в первые месяцы я никаких решений принимать не буду, — добавил первый зам.

После этого, депутаты совета перешли к непосредственной повестке дня. Первым вопросом стали изменения в план приватизации.

В этом году в план предлагается включить 100-процентный пакет акций ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», МУП «Управляющая компания «Муниципальная» (для преобразования в акционерное обществ), здание бывшей школы №3 и ряд других объектов.

Александр Соколов, поинтересовался, сколько дополнительных средств рассчитывает получить город от реализации новых объектов – акций ПАТП-1 и школы.

По словам директора департамента недвижимости – около 114 млн рублей. Однако, оказалось все не так просто.

— Мы постараемся не продавать ПАТП-1, — поправил докладчика Денис Добряков, опоздавший к началу совета.

По его мнению, ликвидность предприятия растет, с долгами транспортники рассчитываются. Да и муниципальный транспорт городу нужен.

Что касается судьбы УК «Муниципальная», то еще не ясно. Возможно, после приватизации ее продадут, а возможно, присоединят к ОАО «Рыбинская управляющая компания», контрольный пакет акций которой принадлежит администрации.

Кроме того, депутаты утвердили изменения в положения «О порядке прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления», «О классных чинах муниципальной службы», «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления», «Об администрации Рыбинска» и обсудили проблемы связанные с муниципальным и межмуниципальным транспортным сообщением.





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