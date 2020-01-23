В долгах газовых

Долг за природный газ ООО «Рыбинская генерация» на 1 января 2020 года составил 1,143 млрд рублей.

В эту сумму включены долги МУП «Теплоэнерго», которые новое предприятие обязано погасить в соответствии с условиями концессии.

Напомним, по условиям соглашения, ООО «Рыбинская генерация» получил все основные активы МУП «Теплоэнерго» безвозмездно, на срок 20 лет. При этом, предприятие должно погасить часть кредиторской задолженности МУП (1,1 млрд рублей) перед крупнейшими кредиторами (ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» и ПАО «ОДК Сатурн») при условии компенсации этой суммы муниципальным предприятием (МУП «Теплоэнерго» вернет эти средства с отсрочкой в полгода), а так же осуществить инвестиции в размере 984,8 млн рублей (за счет роста тарифа).

Отметим, на 1 ноября 2019 года долг МУП «Теплоэнерго» перед ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» составлял 1 млрд рублей, а на 1 декабря — 1,14 миллиардов.

Крупнейшие должники за природный газ в Ярославской области, в млн рублей (без учета межрегиональной ПАО «ТДК-2»):

1. ООО «Рыбинская генерация», в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго» – 1 143,2

2. АО «ЯГК» – 750,9

3. ООО «ПЭК» – 641,7

4. АО «Тутаевская ПГУ» – 97,1

5. ПАО «ОДК-Сатурн» – 86,3

6. ООО «МЭС» – 62,3

7. ООО «АДС» – 48,0

8. ООО «Атлас-М», в т.ч. в части задолженности ООО

«Котельная промплощадки» – 41,4

9. Администрация Даниловского сельского поселения

в части задолженности МКП «Теплосервис»,

МКП «Теплосервис» – 35,9

10. АО «ГУ ЖКХ» – 30,4

11. МУП РМР «Коммунальные системы» – 28,3

12. ОАО «Яргортеплоэнерго» – 26,2

13. МУП «Энергоресурс» – 25,8

14. АО «МКЭ» – 20,8

15. ООО «Агентство территориального развития» – 19,1

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